Tres novilleros se disputan en la noche de Las Ventas un puesto en la final

Tres novilleros «pelearán» este sábado en Las Ventas por entrar en la final del certamen internacional de novilladas nocturnas. En la cuarta jornada del ciclo harán el paseíllo Guillermo Valencia, Luis Manuel Terrón y Fernando Flores. Todos ellos se han presentado ya en Madrid. En el caso de Valencia y Terrón regresan tras sufrir graves cornadas el año pasado en este ruedo. Flores fue ovacionado en su debut el pasado 1 de mayo con una novillada de Dolores Aguirre tras malograr con la espada una buena actuación. Esta vez se lidiarán novillos de Araúz de Robles.

Estos son los objetivos de cada novillero:

Guillermo Valencia: «Es una oportunidad muy grande para mi carrera»

El novillero colombiano regresa a Las Ventas tras la cornada que sufrió el pasado año en el escroto: "Estoy cargado de ilusión y responsabilidad y ya tengo muchas ganas de volver a pisar la plaza de Las Ventas. Esa tarde supone una oportunidad muy grande para mi carrera". El novillero define su estilo como "toreo clásico, sintiéndolo de verdad. Mi padre fue novillero y la afición taurina me viene de ahí". A la hora de fijarse en un figura del toreo, el novillero se fija en la máxima figura de su tierra, "si me tuviera que quedar con un torero, escogería al maestro César Rincón".

Luis Manuel Terrón: «No so y supersticioso, pero sí muy maniático»

"Vengo muy ilusionado y vengo a rematar lo que el año pasado no pude". Así de claro se muestra Luis Manuel Terrón. Tras la cornada que sufrió el pasado año en su debut de Las Ventas llega listo para esta oportunidad: "Llego muy concentrado y están siendo días intensos de preparación en el campo". No quiere definir su concepto pero tiene claro lo que le gusta: "Me gusta templar, poderle al toro y con la mano izquierda es como más seguro y más cómodo me siento". La afición le viene de su padre y de su abuelo y su figura es el maestro José Miguel Arroyo Joselito. Por último, cuenta una de sus manías los días que torea: "No soy supersticioso pero sí muy maniático y el día que toreo se tiene que quedar algún miembro de la cuadrilla a dormir conmigo".

Fernando Flores: «Voy a ir a ganar una plaza para la final del día 12»

Tras la buena actuación que dejó en la novillada de Dolores Aguirre, el extremeño vuelve a Madrid a por todas: "Quiero demostrar lo que puedo hacer como torero y voy a ir a ganar una plaza para la final del día 12". Nos cuenta como vive los días previos su presencia en Madrid: "En los días previos estoy viviendo un baile de sensaciones e intento canalizar todo de forma positiva para que salgan las cosas bien". Ya pudieron ver los aficionados el pasado 1 de mayo parte del concepto de Fernando Flores, pero para los que no le vieron, define así su concepto: "Soy un torero de trazo largo, que busca la profundidad y que busca entregarse en todas las faenas para llegar al público".