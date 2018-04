Del toro suelto en Cádiz a los elefantes en la carretera de Albacete

ABC.ES

Imagínense que circulan con su coche por la carretera y se topan con una manada de elefantes cortando la vía. Imagínense que van por la carretera y se cruzan con un imponente toro de lidia, negro y bien armado. Y no, ni es el Circo Mundial que ha cambiado de lugar ni es famoso toro de Osborne. Pues no, no es imaginación ni fantasía, es realidad. Esto último les ocurrió a mediados de marzo a los condutores que iban por San José del Valle (Cádiz), cuando un toro de Fuente Ymbro, de más de 500 kilos y unos astifinos pitones, «Jurista» de nombre, se interpuso en su camino.

El toro propiedad de Ricardo Gallardo se escapó cuando era transportado a Valencia, donde iba a ser lidiado este jueves en un cartel formado por Juan Bautista, Daniel Luque y José Garrido. Cuentan que cuando el camionero paró a repostar, este ejemplar de Fuente Ymbro, llamado «Jurista» -de famosa reata-, rompió al parecer los pestillos del cajón y se escapó. Por fortuna, pese al peligro que supone un toro bravo suelto por una vía, no hubo daños que lamentar. El mayoral de la divisa, Alfonso Vázquez, se jugó el tipo y logró meterlo en una finca cercana, donde había cerdos. Lograron dormirlo y posteriormente fue trasladado a la finca «Los Romerales», por lo que no ha sido lidiado esta tarde.

Pues ahora, este lunes, ha sido la A-30 la vía cortada a su paso por la localidad albaceteña de Pozo Cañada, debido al accidente de un camión que ha provocado que los elefantes que transportaba hayan quedado sueltos por la carretera (uno ha muerto). Fuentes del servicio de emergencias 112 han informado a Efe de que el accidente ha ocurrido a las 16.03 horas, cuando se ha salido de la vía un camión que transportaba elefantes, a la altura del kilómetro 23 de la A-30, a su paso por el término municipal de Pozo Cañada (Albacete), en sentido Murcia. El conductor del camión ha resultado ileso.

Debido a este accidente, la Dirección General de Tráfico ha informado en su página web de que está cortada la carretera A-30 en los kilómetros 23-24. Además, el Ayuntamiento de Pozo Cañada ha informado en su perfil de la red social Twitter, consultado por Efe, de que el tráfico ha sido desviado hacia la N-301 a su paso por la localidad.

En esta misma red social, el Ayuntamiento de Pozo Cañada ha publicado varias fotografías en las que se puede ver un camión volcado y cruzado en la autovía y al menos, cuatro elefantes sueltos en los dos carriles de la carretera y en el arcén.

En este sentido, el 112 ha señalado que la Guardia Civil ha precisado que en el lugar del suceso se encuentran los domadores del circo a los que pertenecen los elefantes para su cuidado y, además, y están tratando de localizar una plataforma para recoger y poder transportar a los animales.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado agentes de la Guardia Civil, efectivos de obras públicas y emergencias 112 y del centro regional de incendios.