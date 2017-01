Tomás Entero: «La gente tiene ganas de que llegue Valdemorillo para ver toros»

«Tres sueños y otros cuentos». Tres sueños por cada una de las tres tardes de toros en Valdemorillo, considerada la primera feria «oficial» del calendario taurino. El próximo fin de semana, el mismo día que se cumple el centenario de la autora de los citados relatos, el ciclo serrano dará el pistoletazo de salida con un cartel «muy apetecible»: El Cid, Paulita e Iván Fandiño.

El 4 de febrero la temporada amanecerá con un homenaje a Víctor Barrio, el héroe caído al que se rendirá tributo durante el serial. «El sábado, una hora antes del festejo, se descubrirá una placa en su honor», cuenta el empresario Tomás Entero, mientras ultima los detalles para que el coso esté a punto: desde la taquilla a la calefacción de la cubierta. «Es una feria en la que va a ser muy recordado Víctor Barrio -señala-, el año pasado tuvo un buena actuación aquí y, además, venía de triunfar repetidamente. Y Valdemorillo tendrá la sensibilidad de recordarlo».

Será en la feria que calienta ya motores y en la que se respira «mucho ambiente». «Desde que se presentaron los carteles tengo una buena sensación -explica-, porque son carteles muy diferentes y muy atractivos a la vez. También creemos que los tres novilleros pueden estar a la altura, pese a que por desgracia los novilleros torean demasiado poco». Asegura que Valdemorillo apuesta por el futuro: «Siempre se han tenido claros unos conceptos, como dar cancha a los novilleros y repetir a la ganadería y el matador triunfadores el año anterior, en este caso, Monte la Ermita y Paulita».

Víctor Barrio, a hombros en Valdemorillo en 2015 - Paloma Aguilar LOS CARTELES Sábado 4 de febrero. Toros de Monte la Ermita para El Cid, Paulita e Iván Fandiño. Domingo 5. Toros de López Gibaja para Cristian Escribano, Martín Escudero y Posada de Maravillas. Lunes 6. Novillos de Gómez de Morales para Fernando Flores, Andy Younes y Santiago Sánchez.

¿Son los carteles que quería hacer? «Estoy muy satisfecho con la confección de la feria, son dos corridas muy interesantes. Hay que tener en cuenta que se hacen en colaboración con el ayuntamiento, aquí hay una comisión. Luego es cierto de que hay algunos toreros a los que no les apetece Valdemorillo, pero cada vez a menos afortunadamente. Otros están en América y no pueden estar aquí y hay a otros a los que no les encaja el cartel, pero esas diferencias las vamos limando cada año y creo que son carteles interesantes. El primero, por ejemplo, sería un cartel de cualquier día de San Isidro, no estrella-estrella, pero sí de aficionados».

«Para la corrida del sábado, con El Cid, Paulita y Fandiño, hay ya muchísimas reservas»

En sus doce años al frente de la plaza, «con aciertos y errores, pues uno no es perfecto», resalta que el ciclo se ha puesto «a una gran altura; hemos conseguido, por ejemplo, que televisiones como el Plus y Castilla-La Mancha la tengan en cuenta. Que Movistar Plus se acerque a Valdemorillo es muy positivo, no solo por dar importancia a la tauromaquia, sino también al pueblo».

Con alrededor de 1.200 abonados, confía en la respuesta del público, «que depende mucho de la climatología». «Los aficionados -prosigue- somos cada vez más cómodos, tenemos la tele... Si hay buen tiempo, tendremos mucha gente, sobre todo el sábado, puesto que ya hay muchísimas reservas. Espero que mejore el tiempo, que la nieve se aleje y los aficionados que se acerquen pasen un buen fin de semana de toros». Y recuerda que Valdemorillo «es desde hace tiempo una plaza cubierta, con calefacción, donde se puede estar sin abrigo, y muy cómoda».

En el latir del aficionado ya hay hambre de toros. «El aficionado y el profesional están ya con ganas de que empiece lo que ojalá sea una buena temporada». Con la preocupación lógica por los ataques que sufre la Fiesta, remata: «Tenemos que defendernos de todos los ataques injustos que estamos sufriendo, que son una minoría, pero a la que hay que contestar. Entre todos debemos tirar para delante de una Fiesta inigualable».