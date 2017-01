Simón Casas se inventa la Corrida de la Cultura en Las Ventas

Pasión, pasión y más pasión. No una pasión cualquiera, sino la pasión según Simón Casas, la pasión en el arte y la pasión en la cultura, palabras que en boca del productor francés crecen y se multiplican como el milagro del pan y los peces. El nuevo empresario de Las Ventas no quiere predicar en el desierto, sino en una plaza de tendidos rebosantes; tampoco quiere alzar muros de lamentaciones -«un vicio de los taurinos es llorar, tengamos más alegría»-, sino derribar las barreras que separan la tauromaquia de parte de la sociedad. «La gestión de la tauromaquia está anclada en el pasado. Es necesario reducir la fractura que se ha creado entre la sociedad de nuestra época y la tauromaquia y aplicarle el tratamiento idóneo para que vuelva a andar con dos piernas bien puestas. Es un trabajo que hay que hacer con inversión económica, por el camino de la modernidad, de la verdad, de la entrega y la pasión. Debemos mirarnos en el espejo de los valores universales de la tauromaquia, recordando siempre que la tauromaquia es cultura. El camino de la cultura es el único que podrá salvar a la tauromaquia a lo largo del siglo XXI, adaptándonos en algunos aspectos a la época actual, pero por supuesto preservando los valores esenciales».

Cultura, cultura y más cultura. Y en su honor Simón Casas creará la Corrida de ídem en el mes de junio, una vez finalizado San Isidro. No una «Feria del Arte y la Cultura» como apéndice del ciclo taurino más universal, sino como un acontecimiento único que se celebre temporada tras temporada «y que pueda llegar a ser tan emblemática como la Beneficencia». «Queremos que cada año esté presidida por el ministro de Cultura, gobierne el partido que gobierne», subraya. De esta manera, esta temporada se invitará a Íñigo Méndez de Vigo, defensor de los valores culturales de la Fiesta.

«Vamos a multiplicar, al menos por dos, los carteles rematados en San Isidro»

Tanto la Beneficencia como la Corrida de la Cultura «se celebrarán después de San Isidro, con figuras del toreo, y para que sirvan de soporte al concepto de Madrid como plaza de temporada», con un hilo conductor de principio a fin. «Queremos retomar esa tradición de la Beneficencia después de la Feria, para dar también categoría al post San Isidro, junto a esta nueva de la Cultura». En esas piezas encajaría el nombre de José Tomás, cuya respuesta espera la empresa. Un «sí, quiero» sería como agua de mayo, como el sí del agua en vino en las bodas de Caná. «Es un artista que nos hace soñar y su regreso a esta plaza sería una grandeza que nos haría a todos felices. Hay contactos, pero no puedo decir ni que sí ni que no. Hace cuatro días su apoderado, Salvador Boix, me dijo: "Simón, no te puedo decir ni que sí ni que no", lo que me da esperanza».

Encuentro con los abonados

La pregunta en torno al mito de Galapagar surgió cuando habían trascurrido casi dos horas del encuentro entre la empresa Plaza 1 (Simón Casas y Nautalia) con los abonados. El apasionado y «florido» discurso del francés, que debería traspasar los tendidos estrictamente taurinos y llegar, por ejemplo, a las universidades, encerraba grandes verdades y también guiños al respetable. Brotaron aplausos de ilusión de los numerosos aficionados que llenaron este domingo la sala Bienvenida de la Monumental en un acto organizado por la Unión de Abonados de Madrid bajo el título «Las Ventas, una ensoñación francesa». Moderó el coloquio su presidente, Jesús Fernández, en una mesa conformada por Casas como protagonista; Curro Vázquez, director de la Escuela Taurina; Víctor Zabala, gerente adjunto de la empresa; Joserra Lozano, director de Comunicación, y Manuel Ángel Fernández, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

«Miura, Victorino, Cuvillo, Adolfo, Victoriano del Río, Parladé/Juan Pedro... lidiarán dos tardes»

Antes, Casas desveló el nombre del primer confirmante del año en Las Ventas: Gómez del Pilar, el Domingo de Ramos, con los toros de Victorino Martín, «acompañado de dos toreros experimentados».

En la programación apuesta por «elevar el nivel cualitativo de la programación, y donde había ocho carteles rematados en San Isidro, ahora vamos a multiplicar, al menos por dos, el número de carteles atractivos». En el apartado ganadero dijo: «Hemos doblado casi todos los hierros de categoría. Adolfo Martín estará en San Isidro y en Otoño, al igual que Miura, también. Parladé/Juan Pedro vendrá dos tardes; Núñez del Cuvillo, también. Victorino lidiará en Ramos y en San Isidro. Es inversión económica en la calidad de la programación». También buscas novilladas de garantía: «Queremos hierros de categoría, que posibiliten el triunfo a los novilleros. Las primeras serán de Fuente Ymbro y La Quinta».