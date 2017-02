Sergio Flores, lo más destacado en la Plaza México

El mexicano Sergio Flores ha realizado lo más destacado hoy en la décimo quinta corrida de la temporada en la Monumental Plaza México. Flores fue el más cercano en obtener trofeos, pues el español Paco Ureña, que confirmó la alternativa, dejó ir al mejor toro del festejo y su compatriota Arturo Saldivar sólo tuvo destellos. Ambos se fueron de vacío. Con una entrada floja calculada en unos 6.000 aficionados se lidiaron seis toros de Barralva, muy bien presentados y de diverso comportamiento en su juego.

Magnífico el primero, que fue premiado con arrastre lento, y los otros no definidos, aunque cumplieron bien con las varilargueros que sufrieron tres tumbos. Ureña, con el magnífico primero, no se acopló al temple del toro y aunque en momentos lo toreó bien, nunca rompió la faena, en la que han destacado las series sobre la mano derecha. Dos pinchazos, media y un descabello, silencio. Con el cuarto que no ha sido bueno, tampoco convenció. Siempre estuvo dispuesto sin calar en las alturas. Silencio.

Saldivar, con el segundo, un toro áspero, lució firme, intentó sin lograr nada y mató pronto. División de opiniones. Mejoró mucho en el quinto, otro muy parado y deslucido. Sus destellos fueron los de más calidad de la tarde sobre todo al torear con la mano izquierda. Mató pronto, palmas sin fuerza.

Flores anda en un buen momento, luce ya cuajado, firme se desplaza con seguridad. No tuvo tela. Su primero sin calidad y muy parado, lo intentó sin lograr el propósito. Palmas. Mejor con el sexto. Logró los mejores momentos, los más toreros, lo mismo con capote que en la faena que fue la labor más estructurada. Lástima que pinchó una vez, media y descabello. Recogió en el tercio la única ovación.