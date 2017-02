Salen a la luz negativos inéditos sobre la Tauromaquia de Goya

Del ojo deFrancisco de Goya al del fotógrafo Roberto Kallmeyer media más de un siglo ahora reducido a través de la exposición «Del trazo a la luz», inaugurada en Segovia con los negativos que el reportero realizó sobre la serie de grabados «Tauromaquia» firmados por el pintor entre 1814 y 1816.

El toro, los lances de lidia, recortes, banderillas, caballos, además de toreros y picadores como Manuel Rendón, Pedro Romero, Mariano Ceballos o Fernando del Toro, destacan en esta serie que Kallmeyer (1914-2004) fotografió en 1960 para una edición bibliográfica sobre los grabados taurinos de Goya (1746-1828).

Cuarenta y una instantáneas documentan los momentos más significativos del toreo en una época, tras las guerras napoleónicas, en la que este arte pasó de ser un elemento de ocio de la aristocracia para integrarse en la vida cotidiana del pueblo.

El secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, José Rodríguez, ha defendido la necesidad de realizar actividades de promoción de la «innegable cultura taurina que existe en Castilla y León».

Ha recordado que este tipo de iniciativas son «una obligación» teniendo en cuenta la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural no solo a nivel estatal sino también en Castilla y León donde es un Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Tirada muy corta

«Es un material inédito, estos negativos fotográficos se realizaron para la publicación del libro que el editor Rafael Casariego editó de la serie de Tauromaquia de Goya en 1961. Al realizarse mediante el procedimiento de fototipia la edición fue de tirada muy corta (no más de 310 ejemplares) y numerada. A partir de entonces, los originales fotográficos han permanecido conservados en buenas condiciones y no se han vuelto a utilizar hasta la fecha. Realizar hoy una edición con este material equivale a estrenarlo, al no haberse publicado nunca las láminas de cobre entintado», se subraya en la web del Palacio Quintanar.

La expresividad de los detalles, los personajes costumbristas y el dramatismo de las imágenes que en su época cambiaron la visión estereotipada y amable del mundo de los toros también han sido destacados por el representante del Gobierno autonómico.

El comisario de la exposición, Aku Estebaranz, ha explicado que el proceso para seleccionar los detalles en los negativos ha sido, por un lado, el de dar presencia y protagonismo al toro y, por otro, acercar al público a los personajes históricos que aparecen en la serie, así como imprimir un valor al dramatismo que pretendía reflejar Goya.

Aunque Segovia ha sido el punto de partida de esta muestra, que podrá visitarse hasta el 16 de abril, la Junta tiene previsto que continúe su andadura por el resto de la comunidad a través del programa «A la Carta».

Robert Kellmeyer estudió fotografía en Berlín y Leipzig, y vivió en España cuando su padre se estableció en Madrid donde regentó un establecimiento vinculado a las artes gráficas.

Su legado está depositado en el archivo de la Filmoteca de Castilla y León.