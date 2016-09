Roca Rey se despide de los ruedos durante los próximos dos meses

El torero Andrés Roca Rey ha hecho público hoy un comunicado en el que anuncia que dejará los ruedos hasta el próximo mes de noviembre. El peruano no podrá comparecer en ninguno de sus compromisos durante los dos próximos meses como han indicado los médicos de Hospital Clínico de Medicina Deportiva de la Universidad de Miami. El torero se ha sometido durante los últimos diez días a minuciosos y exhaustivos en la mencionada clínica.

Cabe recordar que el limeño acudió a este especializado centro hospitalario en Estados Unidos tras recibir dos fuertes traumatismos craneoencefálicos en sendas cogidas en las plazas de Málaga (18 de agosto) y Palencia (1 de septiembre) el día de su reaparición tras el anterior percance.

Por tanto, y tal y como indican los doctores que le han tratado, Roca Rey perderá todos los compromisos que tenía adquiridos durante los meses de septiembre y octubre tanto en España como en América. El joven torero, que ha regresado en el día de hoy a su domicilio en España para poder continuar su rehabilitación, quiere hacer llegar este mensaje:

«En primer lugar gracias a todos los profesionales y a la afición de todo el mundo por tantas muestras de cariño y apoyo en estos días tan duros para mí. Gracias también a los doctores que me han atendido de manera excelente tanto en España como en Estados Unidos.

Me hubiera encantado poder torear en todas las plazas en las que estaba anunciado y que por estos dos serios percances no he podido ni podré estar. Les aseguro que mi mayor deseo e ilusión es volver a los ruedos lo antes posible para poder continuar con esta temporada tan importante para mí.

Nuevamente, gracias a todos. Nos vemos pronto en las plazas de toros. Un saludo. Andrés Roca Rey».