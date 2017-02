Rafael de Paula: «El toreo es gloria, así que Dios lo bendiga»

«España no sería España sin las corridas de toros. Y punto. Las corridas son un acontecimiento, eso de espectáculo es una cosa chabacana. El toreo es gloria, así que Dios bendiga al toreo». Son palabras de Rafael de Paula durante la presentación de «Torerías y diabluras» (Canto y cuento), de Jesús Soto de Paula, hijo del genio de Jerez. Paula no estaba solo en el cartel: el otro protagonista era Curro Romero.

El Faraón de Camas tuvo palabras de agradecimiento al autor: «Gracias, Jesús, por el espacio que me dedicas como torero en el libro. Me hago cargo de lo que has sufrido para decir estos lances de lamento sufridores, amorosos y acariciadores. Me acordaré mientras viva de cuando toreaba con tu padre y de pequeño te metías en mi habitación. Eres un hombre muy bueno y te lo mereces».

[Lea aquí la intervención al completo de ambos maestros en un acto para el recuerdo]