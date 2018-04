¿Para cuándo un monumento a Iván Fandiño en Las Ventas?

R. PÉREZ

@CharoABCToros MADRID Actualizado: 03/04/2018 16:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las exposiciones temporales, por bonitas y sentidas que sean, y los minutos de silencio, a veces sin ton ni son, se los lleva el viento. Solo permanecen los recuerdos y las obras inmortales, broncíneas como la propia Parca. Madrid está en deuda con el último héroe que se fusionó con ella el pasado 17 de junio, Iván Fandiño, un torero que mantuvo un romance de agua dulce y salada con Las Ventas, la plaza en la que hizo historia y en la que, si la memoria no fuese tan breve, debería habérsele rendido tributo ya el pasado Domingo de Ramos, fecha que aupó a lo más alto con un «No hay billetes» histórico en 2015, como recientemente rememoraba Victorino Martín en páginas de ABC.

Pero la memoria, el único paraíso del que no deberíamos ser expulsados, es magnífica a veces para olvidar, que escribiría Stevenson. Y Fandiño no debería caer en el olvido de quien tiene la última palabra para que se dé el visto bueno al homenaje que merece en la Monumental de Madrid, como no ha caído en el olvido de la afición, huérfana de un torero que apostó, que ganó y perdió, perdió y ganó.

Ahora, la Asociación Taurina Generación de Las Cruces, respaldada porla plataforma de Peñas Taurinas, siguiendo los trámites pernitentes, ha enviado un escrito a Manuel Ángel Fernández, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, para que «Iván Fandiño Barros tenga su reconocimiento físico en la plaza de toros en las que tantas veces triunfó y que también regó con su sangre». Y continúa la nota: «Es por ello que nos hemos reunido las asociaciones taurinas legalmente constituidas para solicitar del Centro de Asuntos Taurinos un homenaje permanente a una figura del toreo que actuó en más de 30 ocasiones en su plaza, que cortó 13 orejas y dio 3 vueltas al ruedo, que abrió su Puerta Grande y que fue protagonista, sin ninguna duda, del mayor hito de lo que va de siglo en esta plaza con su histórica encerrona del 29 de marzo de 2015».

Aniversario de su Puerta Grande

La citada Asociación plantea que el próximo 13 de mayo, aniversario de su Puerta Grande, se descubra «algún bronce en su memoria permanente». «Como idea -dice el texto-, nos parece una gran opción que fuera recordado en su rincón del patio de caballos, en la que supone, sin duda la imagen más repetida en las manifestaciones artísticas que del torero se vienen haciendo. Y como muestra el cuadro que ilustra los carteles de esta feria de San Isidro 2018. En cualquier caso dejamos a su elección el modelo, forma y lugar del recuerdo permanente. Queremos que entiendan que esta figura ha traspasado fronteras y tras su muerte se merece ser recordada en la que fue su plaza de una forma muy especial. Para ello nos ofrecemos a colaborar con ustedes en todo lo que necesiten. Esta petición está consensuada con la familia y el apoderado del tristemente desaparecido diestro».

Iván Fandiño merece un gran homenaje que inmortalice su figura, un monumento que recuerde al héroe que entregó su vida en la arena. De momento, en Madrid, solo el propio empresario, Simón Casas, ha tenido la sensibilidad de que el diestro vasco «figure» en los carteles de San Isidro, una feria en la que, como dijo en más de una ocasión don José Antonio Chopera, era de los toreros de mayor tirón.

La plaza de Madrid está en deuda con Fandiño y con su historia. Y qué menos que un bronce que perpetúe su memoria.