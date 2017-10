Las obras de la plaza de toros de Las Ventas durarán al menos dos años Según explicó Ángel Garrido, la intención es que la reforma no afecte al desarrollo de la temporada taurina

El proyecto para reformar la plaza de toros de Las Ventas estará finalizado en seis meses y las obras, que se realizarán por fases para no afectar a los eventos taurinos, se pueden demorar en el tiempo dos años, según ha adelantado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Ángel Garrido.

En una entrevista en Onda Madrid, recogida porEuropa Press, Garrido ha explicado que hay dos formas de hacer una reforma: como la que se hizo en la plaza de toros de Valencia, que cerró tres años de forma continuada para hacer una «obra incluso menor» que la de Las Ventas y la de hacerla por fases para no interrumpir ningún calendario taurino.

Esta opción es por la que se ha optado y, como ha recordado, ya en agosto hicieron el encargo a la Empresa Pública Obras de Madrid, desde el Consejo de Gobierno, estos trabajos por un importe de 15 millones de euros para la reforma integral de la Plaza, a la que pretenden convertir en multiusos.

«La idea es que en unos seis meses hagamos el proyecto que luego sacaremos a licitación y que después nos pongamos a trabajar aprovechando espacios sin eventos taurinos. Cuando termine la Feria de Otoño, aprovecharemos los huecos hasta la Feria de Primavera», ha explicado, al tiempo que ha admitido que trabajando de esta manera las obras se pueden demorar «dos años seguro».

Seguridad y comodidad

En opinión de Garrido, «no hay que tener prisa» si lo que se quiere es que la Plaza de Las Ventas siga siendo «referente» y una «plaza del siglo XXI». Por eso, frente a los problemas, que según Garrido, presenta el foso taurino, hay que establecer unas mínimas condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad.

No obstante, sí que ha reconocido que van a tratar de acelerar el proceso lo que puedan y hacer obras que se puedan realizar incluso con eventos taurinos, como, por ejemplo, la instalación de tornos en las entradas o la mejora de los accesos. «Hay parte de estas obras que se pueden acometer durante la celebración y otras que no» ha indicado.

Garrido ha recordado que la plaza tiene licencia propia para celebrar festejos taurinos, pero en el caso de un evento que no lo sea, requiere de una previa autorización del Ayuntamiento de Madrid que, especialmente por problemas de seguridad, ha endurecido las condiciones a la hora de elaborar los informes que permiten o no los eventos.

Por eso, ha señalado que como en el pliego de condiciones se recoge que tiene licencia propia para festejos taurinos pero que para los no taurinos será siempre bajo la condición de que el Ayuntamiento de Madrid lo autorice, entiende que el empresario (Simón Casas con Nautalia) sabía lo que había.

También le consta que, precisamente, la empresa ha ido solucionando los eventos que tenía apalabrados y que no se han podido ni se pueden celebrar porque el Ayuntamiento no los autoriza por problemas de seguridad y que se ha explicado a los promotores que en estas condiciones no es posible.