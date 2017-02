Morante de la Puebla: «El toreo, si no es artístico, no tiene continuidad ni defensa»

El torero Morante de la Puebla, que asistió a la conferencia de clausura de la III Bienal Internacional de Tauromaquia de Ronda, ha realizado una encendida defensa del toreo como «un arte que necesita un toro que no sea desproporcionado» y lamentó que ocurriera justo lo contrario. «Hoy el toreo está muy desproporcionado, el toreo de arte precisa una comunión con el toro que es distinta al toreo técnico y valeroso que necesita un toro cuanto más grande mejor, ya que crea una emoción a través del riesgo».

Para apoyar su tesis, Morante recurrió a una anécdota que conoció de la mano de Pepe Luis Vázquez, al que su padre le contaba que a Rafael el Gallo le preguntaron en una entrevista que era un torero medroso, a lo que el Divino calvo respondió, según palabras del cigarrero: «No, no, yo miedo no tengo, era desproporción, que el toro era muy grande y yo muy chiquitito».

«Es imposible que un presidente apruebe toros que se consideran terciados porque el público le va a reclamar. Y la culpa es de la prensa que lo ha maleducado»

Para el torero esta situación es la misma que la de época actual y repartió las responsabilidades entre la autoridad, la prensa y el público. «Es imposible que un presidente – en referencia al de la plaza de toros de Sevilla, Gabriel Fernández Rey, que lo acompañaba en la mesa de debate– apruebe toros que se consideran terciados porque el público le va a reclamar. Y la culpa es de la prensa que lo ha maleducado. La prensa tiene que hacer un esfuerzo, ya que es educadora, para que vuelva el toro proporcionado».

El diestro intervino a modo de colofón tras la ponencia del periodista Fernando Fernández Román sobre el toro de lidia español en la zootecnia universal.

Fuente de nobleza

«La semblanza que Fernando ha hecho de las ganaderías me viene al pelo porque ha hablado de muchas ganaderías que han desaparecido porque han tenido una morfología a la que no le cabían quinientos kilos o no han podido desarrollar la cuerna hacia arriba. Así se ha perdido una fuente de nobleza y de bravura para el arte de torear», argumentó.

En su tesis el torero de La Puebla hizo referencia a que «hasta el mismo Manolete, que era un torero estático y dramático, necesitaba a ese tipo de toro para realizar belleza», aseguró y abogó porque no se ponga tanto énfasis en el peso de los toros. Para concluir, subrayó que «no podemos estar con este debate ya que el toreo sin el arte difícilmente se puede defender. La sociedad camina hacia una mentalidad en la que al toreo, como no sea algo artístico, no le veo continuidad ni tampoco defensa. Por eso quiero representar a lo que el toreo ha sido y será, un arte».

Una vez finalizada su improvisada reflexión y tras compartir unos momentos con los asistentes y participantes en la Bienal de Tauromaquia de Ronda, habló brevemente sobre su presencia en los carteles en Sevilla y Madrid. Preguntado por si hará el paseíllo en la Feria en San Miguel ante la inminente presentación de la temporada taurina en la Real Maestranza el próximo martes, Morante dio a entender que no estará al responder con un «creo que no». Menos clarificadora aún fue su respuesta para conocer su contratación en Las Ventas. «Ya veremos, ahí estamos...», declaró, sin descartar ni confirmar si estará en la denominada Corrida de la Cultura.