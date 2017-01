Miles de personas piden en la India que no se ilegalicen los toros

Miles de personas protestaron este miércoles en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, para que el Tribunal Supremo indio dé marcha atrás en la ilegalización del «Jallikattu», una especie de encierro y rodeo muy popular durante las festividades en esta región sureña.

Una protesta que se desarrolló de manera «pacífica» en Chennai, capital de Tamil Nadu, afirmó a Efe un portavoz de la Policía local, que concretó que no se han producido arrestos durante las manifestaciones.

El Tribunal Supremo de la India prohibió en 2014 los espectáculos con toros en un fallo que apeló el Gobierno tamil con un recurso que aún está estudiando la máxima estancia judicial.

Multitudinaria manifesatación en el estado de Tamil Nadu en defensa de los espectáculos taurinos - Afp

En enero del año pasado el Gobierno indio emitió una orden en la que se permitían esas prácticas, pero una semana después la máxima instancia judicial volvía a imponer la prohibición.

Las protestas han surgido de nuevo porque el 12 de enero se presentó una petición ante el Supremo para que se pronunciara sobre la apelación pendiente, solicitud que el máximo tribunal rechazó.

C.R. Saraswathi, portavoz del partido gobernante de Tamil Nadu, el AIADMK, dijo a Efe que las protestas no tienen ninguna motivación política y que lo que buscan los manifestantes es «luchar» por sus derechos por lo que hay que «respetar los sentimientos de la gente».

Unos niños observan «el toro en los corrales» - Afp

Saraswathi criticó a organizaciones conservacionistas como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) por presionar al Tribunal Supremo para que el toro se encuentre entre los animales que «está prohibido exhibir o entrenar para espectáculos» por ley.

«PETA no sabe nada sobre el «Jallikattu». No maltratamos al toro, lo tratamos como uno de nuestros hijos, de nuestros familiares. ¿Por qué debemos perder nuestros derechos, nuestra cultura por PETA? No es justo, lucharemos por una ley que nos devuelva el Jallikattu», sentenció Sarawathi.

Variedad de pelajes en el Jallikattu - Afp

Las celebraciones con toros en la India abarcan desde carreras de carretas en varias regiones, las peleas entre dos de estos animales conocida como Dhirio, en la excolonia portuguesa de Goa (oeste), o el «Jallikattu», donde los participantes deben atrapar a un astado.