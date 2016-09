Manuel Escribano: «No pararé hasta volver a vestirme de luces»

El matador de toros Manuel Escribano no podrá hacer el paseíllo finalmente en la Feria de San Miguel, a pesar del interés mostrado por la empresa de Sevilla, y se ve obligado a cortar la temporada española al no haberse recuperado aún de la gravísima cornada sufrida en Alicante.

A pesar de los esfuerzos por acortar los plazos y volver a los ruedos lo antes posible, el torero sevillano ha decidido continuar su recuperación con las vistas puestas en la temporada americana.

Manuel Escribano [entrevista] ha querido agradecer a todos los aficionados, compañeros, empresarios y medios de comunicación las muestras de cariño y el trato recibido durante todo este tiempo y les emplaza para una reaparición tan pronto como le sea posible:

«He luchado cada segundo para poder llegar a torear en esta temporada. Llegada la fecha, me es imposible y siento mucho no haber podido llegar tampoco a Sevilla. Bien sabe Dios todo lo que he peleado desde el primer día, todos los esfuerzos que he hecho así como todos los que han hecho por mí tanto médicos, fisioterapeutas, mi familia, mi cuadrilla, mi gente... para poder volver a torear en esta temporada.

Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de mis compañeros y a todas esas personas que, desde el anonimato, me han mandado sus fuerzas cada día. Agradecer a las empresas que han contado conmigo, muchas, que aún sabiendo de la gravedad de mi percance, siguieron solicitándome. A todas ellas pido disculpas y siento los daños ocasionados por mi ausencia y disculpas también a toda esa afición que no pudo verme y yo tampoco pude disfrutar de ella. Gracias de corazón a todos y no pararé hasta volver a vestirme de luces».

Manuel Escribano Nogales