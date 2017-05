Juan Ignacio Zoido: Â«El Gobierno de Rajoy defenderÃ¡ siempre la Fiesta de los torosÂ»

Un minuto de silencio sobrecogió los cimientos del templo del toreo y la bravura. Un nudo en la garganta de todos los que llenaban la sala Bienvenida de Las Ventas, bajo la mirada solemne de Manolete, cuya imagen enjaeza todas las paredes en su centenario. Se tributaban sesenta segundos en memoria de las víctimas del brutal atentado terrorista en Mánchester. En el Aula Cultural del coso madrileño había niños, jóvenes, mujeres, hombres... Como en el concierto herrado con la sangre más criminal.

Vivir para contar lágrimas negras, vivir para contar lo que nadie quisiera relatar. Pero la vida y ese «vivir que es ver volver» -como recordó Javier López-Galiacho- sigue su curso. No era una mañana cualquiera para el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pero no quiso faltar a su compromiso con la Tauromaquia para presentar «Pepe Luis Vázquez, torero de culto» (El Paseo), un libro firmado mano a mano por Carlos Crivell y Antonio Lorca.

Juan Ignacio Zoido y Pepe Luis Vázquez nieto, bajo el azulejo a su abuelo

Zoido, que la tarde anterior había asistido a la primera novillada de San Isidro y se encontró con la «gratísima satisfacción de ver a más de 18.000 espectadores en los tendidos», se convirtió en el paladín de la Fiesta. Y empezó por la raíz, por ese principio que es futuro: «Deseo que a los jóvenes se les dé la oportunidad de abrirse camino y de valorar la Fiesta de los toros. Fue un gusto ver que en Madrid se lleve tan adentro».

Arte y cultura

El ministro sevillano mostró no solo su querencia por el toreo del Guadalquivir, sino por la Tauromaquia en general. Alto y claro lo expresó: «Apoyo la Fiesta, que es arte y es cultura y forma parte de la sociedad española. Y admiro a todo aquel que se juega la vida. Soy consciente de que hay demasiados ataques y que muchos desean desprestigiar esta Fiesta. Pero el Gobierno que preside Mariano Rajoy defenderá siempre la Fiesta, un respaldo sin fisuras a este patrimonio artístico, una seña de identidad de nuestra cultura».

Antes de sus loas a la cultura taurina, los autores del libro hicieron un brillante repaso a la trayectoria personal y torera de Pepe Luis Vázquez, la figura que se fijó en Chicuelo y Belmonte y que encarnó en su concepto «razón, inteligencia, arte, gracia, duende...» Grande como torero, se ensalzaron de manera excepcional sus valores humanos, desde el amor a su familia, a su señorío o al broncíneo silencio de hombre reflexivo y callado, que huyó siempre de la fama y la popularidad. «No quiero más monumentos que los que tengo, mis hijos [7] y mis nietos [12]», confesó en una entrevista con ABC. Así era Pepe Luis, el maestro que estuvo a punto de rechazar la Medalla de las Bellas Artes por no salir de su casa de San Bernardo y viajar hasta Galicia, el maestro que fue sencillamente feliz o feliz sencillamente. «¿Te has casado, has tenido hijos, has encontrado trabajo, se han colocado tus hijos?», manida cuestión... «Aquí nadie pregunta si eres feliz. Oiga, ¿usted es feliz?» Pepe Luis -«¡torero, torero!»- lo fue en vida y así murió: en la paz y la felicidad más plenas.