El Fundi: «Reaparezco en Istres por un día, de momento...»

José Pedro Prados «El Fundi» regresa a los ruedos. Y lo hará el 25 de junio en Istres, la plaza francesa que en los últimos años se ha colocado como un escenario de eventos, desde la reaparición de Joselito a la tarde de Enrique Ponce con seis toros.

La vuelta del torero de Fuenlabrada será por un día, pero con puntos suspensivos... «Yo vuelvo para una corrida, lo que ocurre es que después tiene que salir el toro. Si me veo bien, el público me ve bien y hay ofertas similares a esta, no digo que no. Pero no quiero aventurar nada hasta que no me vea delante del toro y el público me vea. De momento, una tarde», declaró a «Aplausos».

El veterano matador compartirá cartel con Enrique Ponce y Juan Bautista, para lidiar una corrida de Juan Pedro Domecq. Se da la circunstancia de que será la segunda vez en su carrera que El Fundi, acostumbrado a las llamadas corridas toristas, se anuncia con los juampedro y también la segundaque lo hace con la figura de Chiva. «La primera vez que toreé una de Juan Pedro fue la tarde de mi despedida y ahora otra vez en mi regreso. Son unas corridas que estaban un poco alejadas de mí cuando toreaba porque estaba metido en la vorágine de las otras corridas», comentó al citado portal taurino durante la presentación de la feria gala.