Francisco Rivera: «Los antitaurinos nos ponen en peligro cuando saltan a la plaza»

«Cuando un antitaurino salta al ruedo nos hace un daño psicológico y pone en riesgo la vida del torero al mil por mil». Son palabras de Francisco Rivera Ordóñez (Paquirri en los carteles) a Óscar del Castillo, el antitaurino que está dando estos días la vuelta al ruedo por varios platós después de saltara al redondel de Valdemorillo. El anti grabó a un agente de la Guardia Civil, presuntamente, profiriendo insultos y amenazas contra él: se ha abierto una investigación al respecto.

«De pura demagogia» tachó Paquirri las palabras de los animalistas en el programa «Espejo Público» de Antena 3, donde el dinástico espada colabora. «No tenéis fundamentos -siguió, dirigiéndose al anti-. ¿Qué piden? ¿Que prohíban las corridas de toros? ¿Y qué hacemos con el toro, con los miles de puestos de trabajo que genera, con toda la Historia? Dicen que no atentan con nuestra integridad, ¿usted sabe, caballero, lo que es ponerse delante de un toro, la concentración que se necesita? Cuando un antitaurino salta al ruedo nos hace un daño psicológico y nos pone en riesgo al mil por mil».

Francisco Rivera pidió respeto: «Los que no respetan son ellos. No verás nunca a un taurino insultar a un antitaurino, a pesar de que estos señores se salten reiteradamente la leyes y se metan en un sitio [el ruedo] donde no han sido invitados». Y remató: «La ley dice que no pueden saltar al ruedo. Tú tendrías que vivir lo que vivimos nosotros, te insultan, te provocan, te escupen... Nos llaman asesinos».

La polémica no tardó en saltar a la arena de Twitter, donde se generó la división de opiniones: los antis atacaban a #FranRivera, convertido en «trending topic», y los aficionados clamaban #StopalReichAnimalista.