Fernando Benzo, sobre los toros: «No me gusta que se prohíban las manifestaciones culturales»

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha precisado que un posible regreso de los toros a Cataluña, después de que en octubre del pasado año el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) anulara el artículo 1 de la Ley catalana que prohíbe las corridas de toros al invadir la competencia del Estado, no depende de la Secretaría de Estado de Cultura, sino de «los empresarios que decidan ponerlo en marcha».

Sin embargo, ha reconocido no estar a favor de regular un veto a celebrar esta actividad. «No me gusta que se prohíban manifestaciones culturales, su futuro ha de depender de los propios ciudadanos que disfrutan y no han de venir marcadas por una prohibición», ha explicado Benzo en una entrevista concedida a Europa Press.

Respecto a otras manifestaciones culturales en las que está presente el toro, ha dicho que en esos casos no se puede perder la perspectiva y ha de tener «un componente de respeto y no exceder límites sensatos». Además, ha descartado la posibilidad de subir el IVA a los toros del 10 al 18 por ciento -porcentaje al que cotizaban antes de la subida del IVA al 21 por ciento- porque, a su entender las corridas de toros son un espectáculo en directo -para los que el Ejecutivo ha decidido bajar el IVA al 10 por ciento- y «no hay que hacer distinción».

Copia privada

Por otro lado, el secretario de Estado de Cultura confía en que antes de agosto habrá una solución para la copia privada, «incluida la negociación política», en referencia al «vacío legal» que el Gobierno tiene que «hacer frente» tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a modificar el sistema de compensación para los autores.

La novedad fundamental, tal y como ha explicado, de los textos que manejan ahora es «definir el concepto de copia privada», puesto que «el mundo cambia muy deprisa»; ver a quién se excluye de la compensación, entre quienes cita a personas jurídicas y Administración; y establecer una orientación respecto a las tarifas y un sistema de «revisión y redefinición».

Otro de los temas que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha de afrontar en los próximos meses es la negociación con Carmen Cervera sobre la renovación de la cesión de la colección privada de cuadros de la baronesa Thyssen, que recientemente se prorrogó hasta el próximo 31 de julio. Benzo está convencido de que se llegará a un acuerdo en el que los términos serán «diferentes a anteriores ocasiones», puesto que la fórmula que se lleva negociando desde 2012 año a año cree que «se ha agotado».

Uno de los proyectos con los que está más «ilusionado» el secretario de Estado de Cultura es la campaña antipiratería que el ministerio lanzará en septiembre, bajo el lema 'No piratees tu futuro' y que cuenta con el respaldo de todo el sector de producción de contenidos. Así, Benzo insiste en que es una muestra más de la necesidad de colaboración público-privada.

Protección intelectual

En la lucha contra la piratería, también se ha mostrado «satisfecho» con la valoración que Estados Unidos hace de los avances que ha llevado a cabo España y asegura que es el momento de reforzar con medios materiales y humanos la Sección Segunda de la Comisión de Protección Intelectual.

En este sentido, ha avanzado que están en conversaciones con Función Pública para reordenar la sección desde el punto de vista de los recursos humanos, además de en un procedimiento de contratación de hardware y «a punto de firmar» un acuerdo con LaLiga por el que se incorporará a esta sección el software que se usa para perseguir páginas ilegales en el deporte.

En el terreno cinematográfico, ha señalado que la bajada del IVA al cine «llegará en los próximos presupuestos» y, en referencia a la petición de un mayor presupuesto por parte de la industria para las ayudas a priori, ha indicado que cuando termine la convivencia hasta 2018 de este nuevo sistema con las ayudas a la amortización se podrá aplicar todo el presupuesto a este sistema. Según ha explicado, al haber superado el periodo transitorio «todo el presupuesto del Fondo Nacional de la Cinematografía irá dedicada al sistema de ayudas anticipadas».