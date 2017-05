La Feria de Alicante llama «al toro de España» de Miguel Hernández

Un nutrido plantel de figuras del toreo como Enrique Ponce, El Juli, José María Manzanares o Alejandro Talavante estarán presentes este año en la Feria de Hogueras de Alicante, cuyos carteles han sido presentados por la empresa Simón Casas Productions.

La feria, compuesta por cuatro corridas de toros y una de rejones, se celebrará entre los días 21 y 25 de junio, además de la tradicional novillada picada que tendrá lugar el 6 de agosto.

Además, están también anunciados los jóvenes Alberto López Simón y el peruano Andrés Roca Rey o Manuel Escribano, que regresa a la plaza en la que año pasado sufrió una gravísima cornada.

La feria de Alicante de este año rinde homenaje al poeta Miguel Hernández, en el 75 aniversario de su muerte, de ahí que se haya convertido en la imagen principal de toda la cartelería del ciclo de Hogueras. El cartel ilustrador de la feria, obra de José Ramón Lozano, muestra el rostro del poeta de Orihuela junto a la imagen de un toro y versos del poema “Llamo al toro de España”. Son versos que reivindican la importancia de la Tauromaquia para España como seña de identidad y que en la actualidad siguen teniendo el mismo mensaje de tolerancia por un arte que es patrimonio cultural de nuestro país.

"Despierta toro, esgrime, desencadena, víbrate./ Levanta, toro: truena, toro, abalánzate. / Atorbellínate, toro: revuélvete./ Sálvate, denso toro de emoción y de España".

La temática del mundo taurino es uno de los motivos que más se repite durante toda la obra de Miguel Hernández, incluso en 1934, colaboró escribiendo biografías de toreros para la enciclopedia “Los toros” de José María Cossío.

Según explican en nota de prensa, la empresa Simón Casas Production tenía claro desde hace unos meses que quería rendir ese homenaje a Miguel Hernández en esta feria de Hogueras. Tras el permiso de los herederos del poeta, se puso en marcha esta idea plasmada en el cartel. "Entendemos que es una oportunidad bonita para reivindicar la figura del poeta y su afición a los toros y ya que él dice en sus versos que se salve el toro de España, pues hacer un llamamiento para que así sea”, explica Nacho Lloret, gerente de la empresa,

Miguel Hernández, figura emblemática de nuestra cultura, representa esa lucha por la tolerancia y unos valores donde las ideologías no tienen nada que ver a la hora de ser o no ser taurino, no se trata de ideologías sino de un sentimiento, de una cultura, de un patrimonio de nuestra sociedad.

Estos son los carteles:

Miércoles, 21 de junio.- Toros de Adolfo Martín para Rafael Rubio "Rafaelillo", Juan Bautista y Manuel Escribano.

Jueves, 22.- Toros de Núñez del Cuvillo para David Fandila "El Fandi", Alejandro Talavante y Cayetano Rivera.

Viernes, 23.- Toros de El Freixo para Julián López "El Juli", Paco Ureña y Andrés Roca Rey.

Sábado,24.- Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, José María Manzanares y Alberto López Simón.

Domingo, 25.- Rejones. Toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Manuel Manzanares y Ginés Cartagena.

Domingo, 6 de agosto.- Novillos de Los Galos para Jorge Rico, Ángel Sánchez y Carlos Ochoa.