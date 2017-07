Tienen fama de peligrosos y no es para menos. Con hasta siete heridos por asta firmaron los toros de Cebada Gago su vuelta a los encierros de San Fermín el pasado 8 de julio de 2016, tras tres años ausentes.

La ganadería gaditana ostenta el récord de ser la que ha corneado a más mozos en los encierros. Suma un total de 53 corredores heridos por asta en las 28 ocasiones en las que ha participado. Solo 9 de sus encierros han sido limpios.

Su último encierro duró 5 minutos y 46 segundos, uno de los más largos que se recuerdan en los últimos años en Pamplona. Con 15 heridos, también fue uno de los que más traslados hospitalarios ocasionó, sólo superado por los heridos producidos en el montón del 13 de julio de 2013.

Los Cebada Gago fueron los primeros en desembarcar en los corrales del gas, el pasado 30 de junio. Son ocho toros de entre 475 y 630 kilos cárdenos, melocotones, negros y castaños, llegados desde la finca «Las Zorreras» de Medina Sidonia, y llamados «Taxista», «Pitorro», «Muchacho», «Adelantado», «Segador», «Perseguido», «Tirador» y «Punterito». Serán lidiados por la tarde por Juan Bautista, Javier Jiménez y Román.

Normas del encierro

Las instituciones navarras recuerdan que el encierro requiere serenidad, reflejos y excelente preparación física y aconsejan a quienes no reúnan estos requisitos que no participen porque el riesgo es serio, para ellos y para quienes corren a su lado. No se permite correr a menores de 18 años.

Los corredores deberán situarse en el tramo comprendido entre la Plaza del Ayuntamiento y el edificio de Educación, en la Cuesta de Santo Domingo, y lo deberán hacer antes de las 7,15 de la mañana. A partir de esa hora serán cerradas las puertas de acceso. El resto del recorrido, salvo el ya mencionado, permanecerá totalmente limpio de corredores, hasta escasos minutos antes de las 8 de la mañana.

Es imprescindible, por la propia seguridad, llevar el vestuario y calzado adecuados y olvidarse de cualquier objeto que entorpezca la carrera, como mochilas, cámaras o teléfonos móviles.

En ningún caso ni en ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos y tampoco se permite, por su especial peligro, resguardarse antes de la salida de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido.

Quien corre el encierro ha de tener previsto el punto en el que se va a retirar y debe hacerlo por los laterales del recorrido. No debe pararse súbitamente ni quedarse en el vallado, en un portal o espacios similares, porque entorpece la carrera y las posibilidades de defensa del resto de participantes.

Si se realiza el último tramo, al entrar en la Plaza de Toros se debe refugiar con la mayor rapidez tras el vallado y dejar despejado el ruedo para la intervención de pastores y dobladores.