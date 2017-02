Directo: El Cid, Paulita y Fandiño, toro a toro en Valdemorillo

Actualizar

Tercer toro

Sale el tercero, Perezoso, negro bragado meano, de 520 kilos. Vibrante el saludo, con un arrebatado remate. El toro espera mucho en banderillas y no se lo pone fácil a la cuadrilla. Brutote este toro, que no se entrega nunca. Porfía el matador de Orduña, dispuesto por ambos pitones. En el epílogo de faena le pega un geniudo arreón. Ser perfila para matar y lo coge de fea manera. Inmóvil en la arena el torero hata ser socorrido por la cuadrilla. Tiene un boquete el vestido a la la altura del vientre.

Segundo toro

Sale el segundo, Lanzaverde de nombre. Susto en el saudo de Paulita, que pierde pie en una chicuelina y por los pelos no es arrollado por el toro. Brinda al público, pero no acaba de tomar vuelo la faena. No termina de confiarse el aragonés con un animal a la defensiva, cabeceando y sin la clase de su anterior hermano. Estocada tendida. Saludos con protestas.

Primer toro

Sale el primero, Garboso de nombre, que no parece sobrado de fuerzas en el recibo. Templanza en el quite, con una preciosa media de El Cid. Y más temple y gusto en el torero comienzo de un toro con movilidad y calidad en su embestida. Tira sobre la zurda, alargando el viaje y con pases de pecho a la hombrera contraria. A placer Manuel Jesús con este estupendo toro. Mata de estocada corta. Oreja con ligera petición de la segunda.

Paseíllo

Con alrededor de tres cuartos de entrada, hacen el paseíllo El Cid, de nazareno y oro; Paulita, de negro y blanco; Iván Fandiño, de verde y oro. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pedro Saavedra.

Homenaje

Se rinde tributo a Víctor Barrio, un torero que triunfó en varias ocasiones en esta plaza.

Sorteo

Esta mañana se sortearon los toros de Monte la Ermita, ganadería triunfadora en el ciclo serrano el pasado año, que se lidian esta tarde.

Cartel

¡Buenas tardes! ¡Comienza la temporada taurina! Y lo hace en Valdemorillo con un cartel de mucho interés para los aficionados: toros de Monte la Ermita para El Cid, Paulita e Iván Fandiño. ¡Suerte para todos!