Cristina Sánchez: «Los valores del toro los aplico en la educación a mis hijos»

Alumnos de 3º y 4º de la ESO asistieron a una conferencia impartida porCristina Sánchez bajo el título «Esfuerzo y motivación. Las claves del éxito personal», donde fue desgranando las etapas por las que ha pasado en su carrera profesional para explicar los objetivos que deben marcarse aquellos que quieren conseguir un sueño y poder alcanzar la plenitud personal. Una ponencia enriquecedora basada en los valores que existen en la tauromaquia y que pueden ayudar a cualquier persona en su día a día.

«Expongo todos los valores que el toro me ha dado y que ahora traslado a mi vida cotidiana. Los utilizo para mí y en la educación que doy a mis hijos. Ahora me sirve también para transmitirlo a otras personas, de cualquier edad, y poder hablar con ellas de motivación, superación…», explica Cristina Sánchez. Los alumnos pudieron hacer preguntas y aclarar algunas dudas: «Se mostraron muy activos en esta parte de la ponencia. Hicieron muchas preguntas, todas con el máximo respeto y poniendo en valor el esfuerzo que se hace para llegar a una meta. Esta experiencia me ha sorprendido positivamente».

¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? Estas son las preguntas con las que arranca la conferencia para después ir enumerando las claves que te lleven a alcanzar las metas propuestas en la vida profesional y personal. La primera mujer en abrir la Puerta Grande de Las Ventas ha llevado la tauromaquia a las aulas para compartir con los más jóvenes el difícil camino de conseguir los sueños propuestos y llegar a formar parte de la historia.

Cristina Sánchez se encuentra ahora inmersa en un nuevo proyecto audiovisual, «Háblame bajito». Un programa de entrevistas a matadores de toros en el que se muestra el entorno más íntimo y personal. Dónde viven, cómo lo hacen, quiénes les rodean, cómo piensan, o qué sienten más allá de los ruedos son los temas que aparecen en cada capítulo para dejar ver la verdadera imagen de los toreros. El programa se emite los martes, a las 22:30h. en Castilla-La Mancha Televisión.