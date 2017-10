El centenario de la plaza de toros de Albacete, protagonista del cupón de la ONCE Cinco millones y medio de cupones difundirán los cien años del coso el próximo jueves

El centenario de la Plaza de Toros de Albaceteprotagonizará el cupón de la ONCE del próximo jueves, 19 de octubre, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España los 100 años del coso albaceteño.

El cupón fue presentado por el director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Albacete, Juan Jesús Sánchez, y el acalde del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Serrano, acompañados por la concejala de Asuntos Sociales, María Gil, y el concejal de Asuntos Taurinos, Alberto Reina.

La Plaza de Toros de Albacete es una de las más importantes de España, por el número de festejos que alberga a lo largo de la temporada. Aunque Albacete tuvo dos plazas anteriores a esta, fue en 1916 cuando el alcalde propuso construir una nueva plaza, debido a lo deteriorada que se encontraba la que entonces había.

Cartel de inauguración

Su arquitecto fue el albaceteño Julio Carrilero Prat. Las obras comenzaron el 17 de febrero de 1916, y concluyeron el 9 de septiembre de 1917, fecha en la que se inauguró este coso, con la lidia de toros de Fernando Villalón, que torearon los diestros Rodolfo Gaona, Joselito y Saleri II.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar «La Paga» de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’), y establecimientos colaboradores autorizados.