Arturo Macías sufre una cornada en el cuello: «Pasó entre la yugular y la carótida» El torero mexicano sufrió el percance al realizar un quite en la plaza de toros de Aguascalientes

«Cornada grave de tres trayectorias entre la carótida y la traquea con inflamación de cuello y tórax a causa del aire». Ese es el resumen del parte médico de Arturo Macías, corneado de fea manera en el cuello cuando realizaba un quite por chicuelinas al primer toro en la plaza mexicana de Aguascalientes. Pese a la herida, el torero aguantó en el ruedo, hizo un esfuerzo y llegó a dar cuenta de su segundo astado.

Tras ser operado, el doctor David Martínez hizo estas declaraciones al programa «El Quite», recogidas por el portal «Mundotoro»:

«Trae una herida en la región cervical, del lado derecho. Afortunadamente no lesionó tráquea, ni carótida ni yugular, del lado derecho; pasó entre la yugular y la carótida, por el lado externo. El cuerno entró hacia el lado interno y por la parte lateral de la tráquea, sin lesionarla.

‘Lo que sí lesionó fue hacia dentro, hacia la cavidad de la faringe. Lo que hicieron los doctores fue hacer una disección completa de cuello, abrir completamente, y posteriormente localizar la lesión por medio de un endoscopio, que es un aparato que va dentro de la boca. Se localiza la lesión y se hace el cierre.

Ahora solamente es descansar y esperar que no haya complicaciones. Una de las complicaciones que se pueden esperar es que ese orificio no cierre y escape un poco de saliva. Generalmente no nos preocupa mucho, por el hecho que este puede cerrar espontáneamente. Está estable ahora, delicado por la lesión, pero estable».