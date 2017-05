AsÃ­ es la Whitney Houston hispana

La cantante mexicana Fela Domínguez encarnará a Rachel Marron en la producción española del musical «El guardaespaldas», basado en la película que protagonizó Whitney Houston. Fela Domínguez ha sido seleccionada, según informa la productora Stage Entertainment, «entre cientos de candidatas de los cinco continentes en un proceso de selección de los más complejos vividos hasta ahora por la productora»..

Yolanda Pérez y Jaime Tato, directores Generales de Stage Entertainment tras la salida de Julia Gómez Cora, que ha estado al frente de la empresa durante más de quince años, han señalado que «el período de audiciones se alargó varios meses más de lo esperado por la complejidad del mismo. Pero cuando vimos un primer vídeo de Fela interpretando "I will always love you", supimos que habíamos llegado al final».

Por su parte, Fernando Olives, productor ejecutivo de la obra, ha señado que «no se trataba de encontrar un calco de Whitney Houston, ya que no buscamos imitarla como artista, lo que por otro lado resultaría imposible, sino encontrar a alguien que trasmitiera el espíritu de la artista original. Alguien con un físico muy determinado, pero sobre todo con una voz excepcional que te permita sumergirte en la historia desde el primer momento».

La artista, que actualmente interpreta el personaje de Nala en la producción mexicana de «El Rey León», se ha mostrado entusiasmada ante semejante reto, algo que afronta con mucha ilusión y responsabilidad.

Fela Domínguez se une al frente del reparto a Iván Sánchez y Maxi Iglesias, que se alternarán en el papel de Frank Farmer. Interpretará canciones como «Queen of the Night», «I Wanna Dance with Somebody» o la inolvidable «I Will Always Love You», que sonarán en su idioma original.

«El Guardaespaldas« es un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, quien se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan. El libreto cuenta con muchas de las canciones de la música original de la película, que se convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos al vender 48 millones de copias a nivel mundial.

El musical, basado en la exitosa película de Whitney Houston y Kevin Costner, se estrenará en el renovado teatro Coliseum de Madrid el 28 de septiembre de 2017.

Fela Domínguez ha cantado con Alejandro Fernández y ha liderado la Big Band Jazz en su país. Además, ha realizado junto a sus hermanas distintos covers que han sido virales en YouTube.