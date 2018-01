«La tumba de María Zambrano» recuerda y reivindica a «la mejor filósofa española del siglo XX con Ortega» Jana Pacheco dirige en el teatro Valle-Inclán la obra de Nieves Rodríguez Rodríguez sobre la pensadora malagueña

Julio Bravo

«Levántate, amiga mía, y ven». Es el epitafio que puede leerse en la tumba de María Zambrano. Y son también las palabras con las que un niño invoca a la filósofa en el cementerio en el que se refugia hambriento una noche, en la obra de Nieves Rodríguez Rodríguez que se estrena la semana próxima en la sala Francisco Nieva del teatro Valle-Inclán. Jana Pacheco dirige a Óscar Allo, Isabel Dimas, Aurora Herrero, Daniel Méndez e Irene Serrano. Alessio Meloni firma la escenografía, Rubén Camacho la iluminación y Eleni Chaidemenaki el vestuario. El equipo se completa con Gastón Horischnik (espacio sonoro y música), Xus de la Cruz (movimiento y coreografía), Clara Thomson (vídeo) y Elisa Cano (instalación e ilustraciones).

Jana Pacheco asegura que se enamoró del texto en cuanto lo leyó. En María Zambrano -«cuya filosofía fue un canto a la vida», dice la directora- encontró un instrumento para también rescatar del olvido y reivindicar a muchas mujeres. «Siempre es buen momento para reivindicar a María Zambrano -continúa-, para reivindicar el sueño creador. Ella decía que había que tener confianza y trabajar para ser mejores y tener una sociedad mejor, un Gobierno mejor...»

Es un mensaje que, insiste la directora, no pierde actualidad, y que encuentra en el teatro, «el espejo de la sociedad», un escenario más que adecuado. «La educación que nos han dado -sigue- nos ha escondido a una mujer que es, junto a Ortega y Gasset, la mejor filósofa española del siglo XX. Y nos ha escondido a más de la mitad de la población; en cinco años de carrera de historia del arte no me han hablado de ninguna mujer. Y no se puede ignorar quiénes son María Zambrano o María Teresa León, por poner dos ejemplos. Tenemos que saber de dónde venimos».

«La tumba de María Zambrano» está llena, lógicamente, de filosofía, de ideas. Pero, dice Jana Pacheco, es una obra de teatro. «Tiene una estructura dramática cuya mayor dificultad no está en el pensamiento, sino en que circula por dos mundos y dos tiempos diferentes». La directora se ha apoyado en una dramaturgia audiovisual. «Hemos trabajado para que permita adentrarse al espectador en un mundo mágico y simbólico, desde la palabra y la experiencia estética».