La revista vuelve a casa

Desde que, hace más de dos décadas, se estrenaran títulos como «Por la calle de Alcalá» o «Celeste no es un color», la revista musical, uno de los géneros más populares en España durante muchas décadas, permanecía ausente de los escenarios madrileños. Juan Andrés Araque, un más que entusiasta aficionado al género, ha hecho posible su regreso –además, precisamente, al teatro de La Latina, su gran templo. Él es el autor y el productor de «Un chico de revista», una obra en cuya historia se incrustan varias de las más populares canciones de la historia de nuestra revista.

La dirección del espectáculo es de Juan Luis Iborra, la coreografía de Luis Santamaría y la dirección musical de César Belda. El reparto incluye a Rosa Valenty, Cayetano Fernández, Edu Morlans, Pepa Rus, Ángel Pardo, María Vidal, Andreu Castro y María «La coneja». A ellos se añade el cuerpo de baile y la orquesta, que toca en directo.

«Es un libreto nuevo, muy de revista pero con una historia sólida –incluso con un momento dramático–, y salpicado por canciones clásicas, adaptadas a nuestros días», explica Iborra. Están «Cómicas», que es un poco el leit motiv de la función, «Mírame» y otras canciones de Celia Gámez. «Éste es un momento bueno para la vuelta de la revista, porque la gente se ha acostumbrado a los musicales.

Una vedette ya mayor a la que engañan haciendo creer que puede seguir haciendo los papeles que hacía de joven y que el público la sigue adorando, es la historia que se entremezcla con la del joven gitano del Sacromonte granadino que viaja a Madrid con la ilusión de convertirse en un boy de revista. «El autor sostiene la teoría de que si el género hubiera continuado, también los chicos se hubieran terminado convirtiendo en vedettes. A algunas canciones se les ha cambiado el género, y funcionan».

«En el mundo del espectáculo ha habido muchas estrellas que se han resistido a admitir que su momento había pasado -reconoce Rosa Valenty-. Quizás el autor se ha inspirado en alguna de ellas». En cuanto a su personaje, dice la actriz que «se nota mucho la mano del director, porque en principio podría parecer que es un poco frívolo, pero él ha logrado darle un toque más serio en algunos momentos».

Rosa Valenty, que vivió desde dentro los últimos años de la revista en España, dice que el mensaje de esta función es «una botella de champán que se abre y todo son burbujas, con unos profesionales de primera: el cuerpo de baile canta, baila y actúa». Y advierte: «no se canta en playback, toda la música es en directo».

No podía estrenarse «Un chico de revista» en un escenario mejor que: «Creo que nuestra queridísima Lina Morgan va a estar con nosotros; estoy convencida. No se podía hacer en otro teatro que no fuera La Latina, porque es el emblema del nundo de la revista».

Un aspecto que estaba en el libreto pero Juan Luis Iborra ha potenciado: «buena parte de la trama sucede durante los ensayos, con lo cual se ve la trastienda de la función». La historia, sigue el director, transcurre durante los años 1968 y 1970; comienza después de que Massiel haya ganado Eurovision con el “La la la”. Los setenta son un momento muy divertido visualmente, aunque Antonio Belart, el figurinista, ha huído del realismo. Es más fantasioso que el de la revista clásica».