Nina: «“Casi normales” es un musical que conmueve y sacude» El espectáculo llega el próximo 14 de septiembre al teatro de La Latina de Madrid

@abc_cultura Madrid 30/11/2017 02:03h Actualizado: 30/11/2017 02:03h

«Es un musical valiente, impresionante. Ningún musical en Broadway va tan directo al corazón o lo estruja tan completamente. Es mucho más que un musical que te hace sentir bien; es un musical que te hace sentir en todos los sentidos». Son palabras del diario The New York Times sobre el musical «Next to normal», cuya versión española, «Casi normales», llega el día 14 a Madrid (teatro de La Latina) tras estrenarse en septiembre en Las Palmas de Gran Canaria y presentarse después en Barcelona y Bilbao.

«Casi normales» es un musical con libreto y letras de Brian Yorkey y música de Tom Kitt. La dirección es de Luis Romero, la dirección musical de Xavier Torras y en el reparto figuran Nina, Nando González, Jana Gómez, Guido Balzaretti, Roger Berruezo, Fabio Arrante y Silvia Luchetti (que se alterna con Nina en el papel de Diana.

La obra cuenta la historia de una familia que lucha por ser «normal» mientras que, como pasa en todas las familias, su vida está llena de adversidades. «Es un musical que divierte, sacude y conmueve -dice Nina, que interpreta a una madre que sufre un trastorno bipolar-. Nos toca a todos porque habla de cosas que nos afectan a todos, como la incomunicación en la pareja, en la familia, o la incapacidad para decir “te quiero” precisamente a la gente que más quieres».

«Next to Normal» obtuvo tres premios Tony (entre ellos el de mejor partitura escrita para el teatro) y el premio Pulitzer a la mejor obra dramática. En Nueva York estuvo durante más de año y medio en cartel y se ha presentado en una veintena de países.