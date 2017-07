Nacho Duato vuelve a casa

Después de siete años de ausencia, Nacho Duato volvió ayer a la Compañía Nacional de Danza. Lo hizo para seleccionar a los bailarines que interpretarán «Por vos muero», la primera coreografía suya que permite bailar desde su marcha al conjunto que dirige José Carlos Martínez, y que se estrenará el 29 de mayo de 2018 en la Zarzuela.

Nacho Duato confesaba ayer que se sentía nervioso al cruzar el umbral de la sede, situada en Matadero Madrid. Incluso tuvo que llamar por teléfono desde el taxi para que le recordaran el nombre de la calle donde se encuentra un lugar que, durante años, fue su lugar de trabajo.

El coreógrafo valenciano ha aceptado volver al repertorio de la Compañía Nacional de Danza «porque José Carlos me lo pidió». Cuando dejó el conjunto, en julio de 2010, se llevó con él todas sus coreografías, tal y como permitía su contrato «Se hicieron muy mal las cosas conmigo, por eso me las llevé. Pero ahora me alegro mucho de que una pieza mía vuelva a bailarse en la CND. El que gana, finalmente, es el público».

Nacho Duato, actualmente director del Staatsballett de Berlín, tiene mucho donde elegir para remontar «Por vos muero», una coreografía estrenada en 1996 en el Teatro de Madrid, y que se basa en música española de los siglos XV y XVI, interpretada por Jordi Savall, y en poemas de Garcilaso de la Vega. «Se han presentado muchos bailarines», comentaban en la compañía.