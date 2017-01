El musical Â«El guardaespaldasÂ» se estrenarÃ¡ en EspaÃ±a la prÃ³xima temporada

La productora Stage Entertainment, responsable en España de espectáculos como «El Rey León», «Mamma Mia!» o «Los Miserables», tiene previsto estrenar la próxima temporada en Madrid el musical «El Guardaespaldas». La obra, basada en la película que protagonizaron Whitney Houston y Kevin Costner, se estrenará en el teatro Coliseum.

«El Guardaespaldas» es un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, quien se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan. El libreto cuenta con muchas de las canciones de la música original de la película, que se convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos al vender 48 millones de copias a nivel mundial. El musical contiene grandes éxitos de Whitney Houston, como «Queen of the Night», «I Wanna Dance with Somebody» o el inolvidable tema «I Will Always Love You».

Para esta producción Stage Entertainment España va a realizar audiciones para buscar actores, cantantes y bailarines para personajes principales, secundarios y de reparto. Las audiciones tendrán lugar la primera quincena de marzo en Madrid.

«El guardaespaldas» se estrenó en el teatro Adelphi de Londres en diciembre de 2012. Cuenta con libreto de Alexander Dinelaris, sobre el guión original de Lawrence Kasdan. Fue dirigido por Thea Sharrock, con escenografía y figurines de Tim Hatley.