Movimiento, libertad y riesgo, los tres pilares de los nuevos teatros del Canal

Movimiento, libertad y riesgo son los tres pilares sobre los que Àlex Rigola y Natalia Álvarez Simó, codirectores de los teatros del Canal, han levantado la programación de la nueva temporada en este espacio, dependiente de la Comunidad de Madrid, y que ofrece con ella un golpe de timón absolutamente radical.

El primer cambio en los teatros del Canal es su denominación com Centro de artes escénicas contemporáneas, y el deseo de que sea, según palabras de Rigola, «una casa de pensamiento en la que se presenten espectáculos de contenido social, y donde lo que nos va a distinguir es el lenguaje».

Natalia Álvarez Simó y Àlex Rigola - ABC

El codirector del Canal aseguró, en su presentación -que contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y Jaime de los Santos, director de la Oficina de Cultura y Turismo del Gobierno regional-, que «asumimos el riesgo. Me gusta llegar al teatro y no saber lo que va a suceder. Vamos a tener una programación estable de riesgo».

Transversalidad es otra de las palabras que planean en las propuestas de la próxima temporada, en la que «no va a haber un género por espacio; nos gusta romper fronteras, con espectáculos que unen géneros».

Natalia Álvarez Simó dibujó otra de las líneas maestras de la nueva dirección del Canal: «El público ha de tener la oportunidad de disfrutar de artistas españoles que no han tenido sitio; el teatro no es solo un centro de exhibición sino un creador de relatos». Es consciente Rigola de que «habrá un cambio de público, porque es una programación diferente, pero no nos preocupa».

La singularidad va a ser, según explicaron Rigola y Álvarez Simó, un denominador común de los espectáculos que se presentarán en el Canal, y que serán a menudo difícilmente clasificables. No habrá apenas estrenos absolutos -«no me interesan», explicó Rigola-, pero se presentarán doce coproducciones, la mayoría con artistas de la Comunidad de Madrid.

Muchos de los espectáculos tendrán apenas un par de días de exhibición, que los codirectores del Canal justificaron en que se dirigen a un público menos numeroso, pero que tiene derecho a ver a estos artistas en un teatro público.

«Mount Olympus» - ABC

Entre los espectáculos más destacados a priori de la temporada 17/18 del Canal figuran Jan Fabre, que presentará «Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy», una performance de 24 horas que ha presentado con gran éxito en distintas ciudades; Alain Platel y Les Ballets C de la B, con un homenaje a Pina Bausch; Peeping Tom; Thomas Ostermeier con la Schaubühne Berlin; el Cullberg Ballet, que dirige Jefta van Dinther; La Tristura -con dos trabajos: «Future Lovers» y «Cine»-; Lagartijas tiradas al sol -con «Tijuana» y «Santiago Amoukalli»-; Angélica Liddell, que presentará «Esta breve tragedia de la carne», «¿Qué haré yo con la espada?» y «Génesis 6, 6-7», que conforman su Trilogía del Infinito; Rodrigo García, con «Evel Knievel contra Macbeth na terra do finado Humberto»; y La Veronal, con «Pasionaria».

El propio Àlex Rigola presentará dos espectáculos: «Vania», una versión libre del texto de Chéjov que contará con Ariadna Gil, Irene Escolar, Luis Bermejo y Gonzalo Cunill; y «Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas)». Y el ex director del Canal, Albert Boadella, estrenará su primera ópera, «El pintor», sobre la figura de Picasso, que cuenta con música de Juan José Colomer y que dirigirá él mismo.

Olga Pericet - Paco Villalta

La danza tiene un destacado protagonismo en la programación del Canal. Entre los nombres propios se encuentran Daniel Abreu, Marlene Montero, Sharon Fridman, Pere Faura, Rocío Molina, Mathilde Monnier & La Ribot, Olga Pericet, la Compañía Nacional de Danza, María Pagés, Jone San Martín, Israel Galván y Sidi Larbi.

Tres jóvenes directores españoles tendrán cabida en el Canal esta temporada: Carlota Ferrer, Darío Facal y Pablo Remón. La primera presentará «Esto no es La casa de Bernarda Alba», versión libre de la obra de Lorca realizada por José Manuel Mora, con Eusebio Poncela, Óscar de la Fuente, Igor Yebra, Jaime Lorente, José Luis Torrijo, David Luque, Julia de Castro «La Purissima» y Guillermo Weickert.

Facal, con su compañía Metatarso, ofrecerá «En el corazón de las tinieblas», a partir de la novela de Joseph Conrad; y, finalmente, Pablo Remón dirigirá «Los mariachis», un texto propio que interpretarán Luis Bermejo, Francisco Reyes y Emilio Tomé, y coproducirá La_Abducción.