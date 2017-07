«Dos más dos»: intercambio de parejas

«Dos más dos» cuenta la historia de Adrián y Julieta y Tomás y Silvia, dos parejas de amigos de toda la vida; estos dos últimos practican el intercambio de parejas y quieren hacerlo con sus amigos. Así arranca esta comedia que tiene su origen en una película dirigida por Diego Kaplan y con guión de Daniel Cúparo y Juan Vera. David Serrano la vio en Buenos Aires hace cuatro años y pensó que sería una estupenda pieza teatral. Él mismo firma la versión junto a Olga Iglesias y Maite Pérez, y la dirección de la función junto a esta última. El reparto lo componen Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro y Álex Barahona.

«Es una comedia muy divertida -dice David Serrano-; además, habla de algo que ahora mismo preocupa a muchas personas que conozco y que llevan mucho tiempo en pareja: cómo se mantiene después de cinco, seis, siete años de convivencia. En los últimos veinte o veinticinco años la sociedad ha cambiado muchísimo, pero se mantiene un modelo muy tradicional de pareja, el mismo seguramente que hace cincuenta años. Y la película -y por tanto nuestra función- lo pone en cuestión y ofrece una “salida”. La comedia aborda cuestiones cotidianas y creo que los espectadores se sentirán identificados porque les afectan muchas de las cosas de las que se habla o que se ven sobre el escenario». Los cuatro personajes, añade el director, «son muy ricos, muy reales y muy reconocibles, y la situación está llena de humor.

Serrano ha dejado en su esencia la historia de la película; «incluso -revela- hay escenas que están prácticamente igual: una cena entre los cuatro personajes y una pelea también entre todos, que está sacada tal cual».

No es fácil escapar a la moraleja en comedias que abordan este tipo de cuestiones. «Nosotros hemos intentado que no la hubiera, y también hemos intentado no ser superficiales; de hecho, teníamos un primer final pero yo sospechaba que los guionistas podían tener otro final alternativo, y se lo pedí. No lo incluímos finalmente porque a Maite Pérez y a mí nos parecía un poco banal. Hemos pretendido que lo que les pasa a los personajes tenga peso y les afecte, pero hemos huído de cualquier moralismo. Y hemos dejado un final un poco abierto para que el público se haga su propia idea de por dónde van a ir los personajes. Pero lo que les pasa no es cualquier cosa, tiene su importancia; un intercambio de parejas no es irse a tomar unas cañas...»

No hay moraleja, pero sí, dice Serrano, un final optimista, «que viene a decir que, si te lo trabajas, puedes mantener una relación durante mucho tiempo. Lo malo es la pereza, la comodidad y la falta de esfuerzo: ahí está normalmente el problema».

Todo ello, claro con mucho humor. «Dos más dos» se ríe mucho de nosotros mismos. «Sobre todo a través del personaje de Daniel Guzmán, que es quien tiene más prejuicios a la hora de abordar el intercambio. Es también el más tradicional y chapado a la antigua de los cuatro».