Luces y sombras de Nelly Arcan, la autora de «Puta» El Teatro Español presenta «La fureur de ce que je pense», un espectáculo de Marie Brassard sobre la escritora canadiense

Julio Bravo

Madrid Actualizado: 13/04/2018 00:54h

Nelly Arcan se suicidó el 24 de septiembre de 2009. La encontraron, ahorcada, en su apartamento de Montreal. Tenía 36 años y había logrado notoriedad menos de una década antes cuando publicó su primera novela, «Putain» (Puta), en la que narraba sus experiencias como escort de lujo, actividad que había ejercido para poder costearse su carrera. Publicó en vida otras tres novelas, y dejó al morirse otro texto editado dos años después. La obra de esta atormentada escritora canadiense es la base de «La fureur de ce que je pense», un espectáculo de Marie Brassard que presenta hoy el Teatro Español.

«Nelly Arcan tuvo un destino oscuro -explica Marie Brassard-, Sufrió mucho, y eso está reflejado en su obra. Con este especáculo yo quería por una parte transmitir esta oscuridad,, pero también su deseo de alcanzar algo mejor, su búsqueda constante de la luz. Es, a pesar de su oscuridad, un personaje muy inspirador. “La fureur de ce que je pense” es un homenaje a la escritura de Nelly Arcan, que era brillante»,

No se la tomó en serio como autora, asegura la directora, porque Nelly Arcan era una mujer muy bella. No obstante, se sometió a varias operaciones de cirugía estética porque no estaba satisfecha con su apariencia. Marie Brassard ha querido en su espectáculo reflejar de algún modo esa «presión extrema a que somete la sociedad a la mujer, sus altas expectativas sobre la apariencia física». Y añade que «su obra se ha visto con ciertos prejuicios tanto por su belleza como por la sensualidad que ponía siempre por delante. Pero era una autora extremadamente sincera; se puede comprobar en sus libros del mismo modo que en sus entrevistas. Abría su corazón. Al leerla es como si leyéramos su pensamiento, y estoy convencida de que merece la pena promover la lectura de sus trabajos».

«Mal de vivre», una expresión francesa que se refiere a la incapacidad para ser feliz, era lo que envolvía a la escritora canadiense. «La fureur de ce que je pense» no es la biografía de Nelly Arcan, simplemente trata de contar su espíritu. Marie Brassard lo hace a traves de siete mujeres, seis actrices y una bailarina, encerradas cada una en una habitación diferentes, que tratan de mostrar la situación vivida por la autora. «Ninguna de ellas interpreta a Nelly, pero son, como ella, mujeres bellas, jóvenes, inteligentes, sofisticadas, y quiero pensar que Nelly habla a través de ella. «Yo quería sugerir con el espacio la soledad del artista que era Nelly, su aislamiento de los otros y también su posición como artista, mujer expuesta y escrutada, lanzada a las miradas de los otros sin compostura, fragilizada por el ojo escrutador de los espectadores, pero también por su propia falta de pudor. Quería este espectáculo visualmente bello, quería que las mujeres en él fueran bellas y fuertes, fuertes por esa belleza singular y asumida de los seres de excepción. Quería que la belleza presentada aquí genere la emoción, no los celos o la envidia».