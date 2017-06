Interrumpen la funciÃ³n de Â«Julio CÃ©sarÂ» durante el Â«asesinato de TrumpÂ»

La función del viernes de «Julio César», de Shakespeare, que se ofrece en Nueva York dentro del ciclo Shakespeare in the Park fue interrumpida por las protestas de dos personas, según informa The New York Times. La interrupción se produjo en la escena en que el protagonista (que guarda un gran parecido con Donald Trump) es violentamente asesinado.

Según el rotativo, una mujer identificada como Lara Loomer, saltó al escenario en el momento en que terminó esa escena y gritó: «¡Detened la normalización de la violencia política cotra la derecha!» y «¡Vergüenza para todos vosotros!». Al tiempo, un segundo espectador que estaba grabando la escena, empezó a gritar: «¡Todos ustedes son Goebbels!». Más tarde, él mismo se identificó en las redes sociales como Jack Posobiec, y se definió como un activista que apya a Trump.

Tonight's production of Julius Caesar interrupted by two protesters. One stormed the stage during assassination scene. pic.twitter.com/K6FWhm4hGG — Charlotte Alter (@CharlotteAlter) 17 de junio de 2017

La representación se detuvo durante unos momentos con los actores perplejos y el público increpando a los dos protestantes. Los agentes de seguridad se llevaron a ambos entre los aplausos de los espectadores, que se volvieron una ovación cerrada cuando el regidor del espectáculo dijo a través de la megafonia que el espectáculo iba a continuar y concluyó: «Libertad».

La producción de «Julio César» incluída en Shakespeare in the park está dirigida por Oskar Estius, que se ha tomado alguna licencia en el texto para justificar la presencia de Donald Trump en el drama shakespeariano, en el que el protagonista es «un hombre maduro, con una mata de pelo rubio anaranjado imposible, viste traje oscuro y corbata roja, escribe en Twitter desde una bañera de oro y su mujer tiene acento eslavo», como le describía nuestro corresponsal en Nueva York, Javier Ansorena.