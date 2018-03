Los herederos de Harper Lee demandan a Broadway por su adaptación de «Matar a un ruiseñor» La administradora de la herencia de la fenecida escritora estadounidense argumenta ante la corte federal de Alabama que la adaptación del reconocido guionista Aaron Sorkin se desvía demasiado del original y cambia el espíritu de los personajes

La obra fue escrita por Aaron Sorkin, autor de la película sobre Facebook «The Social Network» con la que también cosechó críticas de Mark Zuckerberg, que afirmaba que ciertos aspectos del filme habían sido inventados.

Harper Lee había firmado un contrato de consentimiento para esa adaptación de Broadway tan solo ocho meses antes de su muerte (el 19 de febrero de 2016). En dicho texto, por el que la autora recibía 100.000 dólares, se recoge una cláusula en la especifica que la pieza teatral no devía «desviarse de ninguna forma del espíritu de la novela ni alterar ninguno de sus personajes».

Sin embargo, la demanda, presentada en Alabama por Tonja Carter, la abogada de Harper Lee en los últimos años de su vida, aduce que el guion de Sorkin viola la citada cláusula cuando cambia la actuación de Finch, el abogado que representa a un hombre negro acusado erróneamente de violación y también al introducir en la obra nuevos personajes.

Está previsto que la obra se estrene en Nueva York este próximo mes diciembre y este procedimiemto judicial no parece haber alterado esos planes «hasta donde yo sé», ha afirmado Jonathan Zavin, el letrado que representa a la compañía de producción Mr Rudin, que se alzaba con un oscar por «No es país para viejos».

«Simple desacuerdo»

En un comunicado la compañía afirmaba: «Esta acción iniciada por los herederos de Harper Lee resulta desafortunada en una situación en la que lo que hay es un simple desacuerdo con respecto a la creación de una obra que Lee quería que fuera producida. Es la clase de desencuentro entre dos partes en el que uno espera que se solucione de forma sencilla al tener un interés común en que el trabajo vea la luz».

El pleito cita una entrevista que concedió Sorkin a la revista Vulture durante el pasado Festival de Cine de Toronto. Durante la conversación, el guionista dice: «Esta es una visión diferente a la del Ruiseñor de Harper Lee y la de Horton Foote (que la adaptaba al cine en 1962 con Gregory Peck como protagonista).

Después de ver el guion de Sorkin, Carter expresó sus serias preocupaciones a Rudin en una conversación que, «a veces fue acalorada». Los herederos de Lee enviaron entonces una carta a Rudinplay el 5 de marzo en la que dejaban constancia de su postura contraria a todo menoscabo o desvío del espíritu de la obra y qye la suya alteraba cinco de los personajes de la novela: Atticus Finch, Calpurnia, Tom Robinson, Jem Finch y Scout Finch

En un comunicado enviado al New York Times, Rudin afirma que «los herederos cuentan con un desafortunado historial de litigios tanto presentando pleitos como recibiéndolos, y han sido objeto de una dura controversia basada en la percepción que rodea a cómo han trabajado para Harper Lee, tanto antes como después de su muerte. Desgraciadamente, esta no es más que otra demanda, la última de muchas, y creemos que no tiene base. Mientras esperamos que se resuelva, pero en caso de que no lo haga, nos defenderemos enérgicamente».