Festival Flamenco Madrid: de las redes sociales al escenario

A Ángel Rojas se le queda pequeño el escenario; a sus 43 años, bailar le parece corto. Comprensible para un artista que ha sido siempre un auténtico polvorilla y que no deja descansar el cerebro -al que pone a bailar con tanta o mayor intensidad que a sus pies-; a su iniciativa y empeño se debe el festival Flamenco Madrid, cuya tercera edición arranca el próximo miércoles 17 en el teatro Fernán Gómez (que actúa además como productor), y se desarrollará hasta el 11 de junio. «Yo no he sido más que el transmisor de una idea, o más bien de una necesidad que había en la profesión -explica el bailarín, a punto de entrar en un ensayo-. Necesitábamos un lugar donde exhibir nuestro trabajo en Madrid. Ese es el origen de este proyecto».

Asegura Ángel que más que padre de la idea ha sido comadrona, y no quiere que se hable de «su» festival. «Es, y no es solo una frase, el festival de los artistas y para los artistas. Son ellos los que presentan los espectáculos en los que creen. Ni impongo ni decido, no hago las cosas para mí». Y añade que no piensa perpetuarse a su frente. «Cuando no tenga nada que decir, me iré».

Y la idea que anima este festival, añade, es que Madrid vuelva a ser «una puerta de salida al mundo; Andalucía nos ha comido el terreno últimamente». Con un concepto muy singular que busca que los artistas se involucren para reforzar un planteamiento de «industria del flamenco», que internacionalmente, explica, «existe; y muy potente». Y para ello se apoya también en las redes sociales. «El festival nació en ellas y vive de ellas», afirma. El video de presentación del certamen, en el que se escucha una versión «flamenca y canalla» del chotis «Madrid», de Agustín Lara, ha recibido ya casi cuatro millones de visitas, cuenta Ángel.

«Flamenco Madrid» reúne una extensa paleta de colores flamencos, desde los más veteranos como Antonio Canales, Eva Yerbabuena, La Lupi, Pastora Galván, Maite Martín o Juan Andrés Maya junto a los más jóvenes Marco Flores, Daniel Doña, Ángel Manarre o Sara Cano. Será precisamente uno de ellos, Marco Flores, quien levante el telón del festival con su espectáculo «Laberíntica», en el que ha contado con la dirección escénica de Juan Carlos Lérida.

Una de las características de este festival es que las actuaciones son únicas. A Marco Flores le seguirá Guadalupe Torres (18 de mayo), con su espectáculo «Roble». El flamenco se une a la danza tradicional gallega, la danza contemporánea y la danza española estilizada en el espectáculo «Son», que presenta la compañía La nova galega (día 19).

El sábado 20 será el turno de Carmen La Talegona. La bailaora cordobesa presenta «Talegoneando». Le seguirá otra artista de raza, Pastora Galván, que ofrecerá «Pastora baila» (día 21). Ángel Mañarre, por su parte, presenta a su compañía el día 22 con un espectáculo titulado «Tierra, Flamenco y Voz», y Andrés Marín actúa el día 23 con un trabajo en solitario: «Carta blanca». La pintura de Julio Romero de Torres ha inspirado «J.R.T.», de Úrsula López, Tamara López y Leonor Leal (día 26).

Jesús Carmona, con «Ímpetus» (día 26) precederá a Rojas y Rodríguez, que presentan el espectáculo con el que celebran su XX aniversario: «Esencia» (día 27). La mixtura de «Black Dox», un trabajo de Daniel Doña (día 28); «Silencios Rotos», de Elena Algado y Miguel Ángel Corbacho (día 30) darán paso a los tres pesos pesados con los que se cierra el festival: «La Paula», un espectáculo de La Lupi (día 1 de junio); «Trianero», de Antonio Canales (día 2) y «Bailaora del silencio», de La Chana (día 3). Los tres cuentan con dirección escénica del propio Ángel Rojas.

El festival acogerá también, entre otras actividades, el Certamen coreográfico de Danza Española y Flamenco (del 7 al 11 de junio), actuaciones en la Sala Jardiel Poncela y una exposición dedicada a Mariemma.