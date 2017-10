Festival Dialog, una cita con la vanguardia teatral

La IX edición del Festival Internacional de Teatro Dialog echó ayer a andar en la ciudad polaca de Wrocław bajo el lema «Adelante, ¿pero hacia dónde?». La capital de la Baja Silesia acoge hasta el próximo día 21 un nutrido programa de espectáculos que proporcionan una panorámica bastante atractiva de la vanguardia teatral Europea. El encuentro incluye también numerosas actividades paralelas, desde debates y conferencias a diversas ofertas escénicas complementarias del programa principal.

Entre las propuestas más destacadas, sobresale la aproximación a «Un enemigo del pueblo» de Henrik Ibsen que firma Jan Klata (Varsovia, 1973), uno de los más aventajados alumnos del gran Krystian Lupa. Con dramaturgia de Michał Buszewicz, el montaje indaga en qué podría hacer en nuestros días que una persona se convierta en enemiga del pueblo. De Klata, un director imaginativo y atrevido, pudo verse en Madrid, en octubre de 2011, su montaje de «El caso Danton», de Stanislawa Przybyszewska, que presentó en las Naves del Matadero.

Dos espectáculos presenta el director y coreógrafo belga Alain Platel (Gante, 1959): «En avant, marche!» y «Nicht schlafen». Platel, que investiga la organización y valores presentes en una estructura social, se ha inspirado para concebir la primera de las piezas en la obra corta de Luigi Pirandello «El hombre de la flor en la boca»; el protagonista es un trompetista moribundo que se despide de su trompeta y de su banda. La segunda, con fondo musical de Gustav Mahler, narra una historia de dolor y muerte que se desarrolla en un contexto de decadencia de la civilización europea mientras se realizan esfuerzos para restaurar la esperanza sobre las ruinas. A mediados de noviembre, Platel estará presente en los madrileños Teatros del Canal al frente de Les Ballets C de la B con «Out of Context / For Pina», homenaje a la coreógrafa alemana Pina Bausch.

«MDLSX», un espectáculo de la compañía italiana Motus interpretado por Silvia Calderoni (Lugo di Romagna, 1981), se inspira en la novela del estadounidense Jeffrey Eugenides «Middlesex» para transitar por las fronteras entre géneros y defender la pansexualidad en un montaje multidisciplinar que, dirigido por Enrico Casagrande y Daniela Nicolò, utiliza el videoarte, la danza, fragmentos de obras de la denominada literatura «queer» y la música de Vampire Weekend y The Smiths, entre otros grupos, además de las propias experiencias de la actriz como ser andrógino. Este montaje pudo verse en mayo de este año en las Naves del Matadero.

El director, performer y artista visual Wojciech Ziemilski, nacido en 1977 en California de padres polacos, se interna «Jeden gest» en el particular mundo del lenguaje de signos con el propósito de evidenciar al tiempo la riqueza y las limitaciones de la comunicación. Interpretan esta curiosa propuesta concebida como un juego cuatro personas de diferente edad y distinto grado de discapacidad auditiva.

Por su parte, la polaca Marta Górnicka (Varsovia, 1986), actriz, cantante y directora, que fundó en 2009 el coro de mujeres Kobiet, ha creado y dirige «Hymn to love», pieza en la que propone que el público afronte la rampante amenaza del nacionalismo y la xenofobia.

Para cerrar este paseo por la programación del Festival Dialog, merece la pena resaltar la triple propuesta shakespeariana del belga Ivo van Hove (Heist-op-den-Berg, 1958), fundador de la compañía Toneelgroep Amsterdam, que en «Kings of War» se enfrenta a tres piezas históricas del Bardo –«Enrique V», «Enrique VI» y «Ricardo III»– como metáfora de los mecanismos que se agitan en las tensiones políticas y el poder de la época contemporánea.