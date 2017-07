«Hay que deshacer la casa»: exploración de la ternura

Acertó Sebastián Junyent (1948-2005) con «Hay que deshacer la casa», premio Lope de Vega en 1983, estrenada dos años después con Amparo Rivelles y Lola Cardona como protagonistas y luego llevada al cine y representada en medio mundo. Sigue hoy funcionando bien la historia de las dos hermanas que, tras mucho tiempo sin verse, se reencuentran para repartir la herencia familiar a la muerte de su madre y constatan el agobiante peso del pasado.

«Hay que deshacer la casa» (***) Autor: Sebastián Junyent. Dirección: Pape Pérez. Intérpretes: Imán Velasco y Charo Gabella. Teatro Lara. Madrid.

La ha recuperado, que en un montaje austero, en el que acertadamente no actualiza la atmósfera ochentera del texto, sabe sacar buen partido de la alternancia de memoria nostálgica, tensiones inagotables, afecto adormecido y revisión de viejos rencores y viejas complicidades que contiene la pieza, llena de un humor bañado en sarcasmo y amarga ironía. Pese a las apariencias, la vida no ha sido clemente con ninguna de las dos hermanas, una se quedó en el pueblo, se casó y cuidó a sus padres, la otra se fugó con un hombre casado: cada una naufragó a su manera.mantienen un dinámico y bien medido pulso in crescendo que culmina de manera catártica.