Carlos Núñez dejará «Les Luthiers» el 4 de septiembre

Carlos Núñez, uno de los componentes de «Les Luthiers», dejará el grupo el próximo 4 de septiembre, fecha en que cumplen cincuenta años. En una entrevista televisiva, Núñez ha dicho que «el 4 de septiembre Les Luthiers cumple 50 años y es una fecha hermosa, preludio de una gira por España; y como colofón, hacia fin de octubre, nos entregan el premio Princesa de Asturias. Esto está atravesado por una decisión mía, que tomé hace un tiempo, de dejar el escenario».

El músico -es concertista de piano- cumplirá 65 años el próximo mes de octubre, y su retirada está motivada por una fibromialgia que padece. «Estoy cansado, me duele el cuerpo. Tengo una especie de fibromialgia general. Me encanta trabajar como cualquiera de mis compañeros. Disfruto del aplauso y el reconocimiento. Pero cuando veo toda la programación de este año me agarra angustia porque no tenemos un fin de semana libre casi hasta el 31 de diciembre», dijo hace unos meses. Núñez participa activamente en la lucha contra esta enfermedad.

Ligado al grupo

Bajarse de los escenarios, ha dicho Núñez, no significa romper la relación con sus compañeros. «Voy a seguir ligado al grupo, el mes que viene saldrá un nuevo libro mío donde narro mis 50 años por los escenarios. Voy a seguir en contacto con ellos, lo único que cambia es que no subiré a los escenarios. El tema fue muy charlado y consensuado».

Nacido en Posadas, en la provincia argentina de Misiones, Carlos Núñez se trasladó a Buenos Aires en su adolescencia. En el coro de la facultad de Ingeniería conoció a Gerardo Masana y a los demás futuros integrantes de Les Luthiers. Con ellos participó en la puesta en escena de sus primeras bromas musicales: «Il figlio del pirata» (1964) y la «Cantata Modatón» (1965).

Miembro integrante de «I Musicisti», el origen de Les Luthiers y en 1969 se incorporó definitvamente a este grupo. Allí ha ejercido a menudo como pianista y compositor. Es el autor de obras como el «Teorema de Thales», «Lazy Daisy» y el «Concerto grosso alla rustica»; esta última pieza ha sido interpretada por Les Luthiers junto con la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón, la Camerata Bariloche y la Orquesta Filarmónica de Madrid.

«Humor sano»

En 2007 publicó «Los juegos de Mastropiero», un libro donde analiza la obra de Les Luthiers bajo la óptica del ludo-lingüismo, como son los trabalenguas, retruécanos, anagramas, y muchos otros artificios de nuestro idioma.

Núñez ha dicho, a propósito de Les Luthiers: «Representa una manera muy sana e inteligente de hacer humor, con elementos nobles que apelan a la cultura del individuo. Desde toda la vida hicimos un trabajo muy cuidadoso».

La marcha de Carlos Núñez se suma al fallecimiento, hace dos años, de otro de los miembros fundadores del grupo, Daniel Rabinovich. Actualmente, Les Luthiers lo componen Marcos Mundstock, Jorge Maronna, Carlos López Puccio, Carlos Núñez Cortés, Horacio «Tato» Turano y Martín O'Connor.