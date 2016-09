El brexit sube a escena en una nueva obra sobre Margaret Thatcher

¿Qué tiene que ver la relación de Margaret Thatcher con su ministro Geoffrey Howe con el brexit? El dramaturgo británico Jonathan Maitland piensa que mucho, y así lo explica en su obra «Dead sheep» («Oveja muerta»), que llega ahora a los escenarios ingleses en una comedia en la que la Dama de Hierro está interpretada por un hombre, el actor Steve Nallon -la voz de Margaret Thatcher en la célebre serie caricaturesca «Spitting image»-.

Geoffrey Howe, un político conservador que estuvo en el Gobierno de Margaret Thatcher durante diez años en varias de sus carteras, dimitió el 1 de noviembre de 1990 por discrepancias con la política europea de la primera ministra. Su renuncia provocó un terremoto en el Partido Conservador británico y precipitó la caída de la Dama de Hierro unas semanas después, el 22 de noviembre de ese año.

Tras el resultado del referéndum del brexit, en el que los ingleses decidieron su salida de la Unión Europea, el dramaturgo británico Jonathan Maitland pensó en el paralelismo entre la situación actual del país y la que se vivió en equellos momentos. Así que reescribió su obra, en la que recreaba la relación entre Margaret Thatcher y Geoffrey Howe, para darle mayor actualidad. «Es el sueño de cualquier dramaturgo», ha escrito.

«En mi texto ya se hablaba de la caída de un primer ministro, de una mujer maquinadora, y una ambiciosa e inconformista rubia», ha dicho Maitland. Igual, reflexiona, que ahora. Así, establece paralelismo entre las caídas de Margaret Thatcher y David Cameron, y entre las maniobras y los deseos de personajes como Elspeth Howe (la mujer del histórico ministro), Boris Johnson (exalcalde de Londres y defensor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) y Theresa May.

«Como defensor de la permanencia -ha dicho Maitland en The Guardian-, me sorprendió y me amargó que Inglaterra votara a favor de la salida. Pero fui un egoísta y un bastardo oportunista y vi en la nube política un rayo de luz. "Deep Sheep" podía tener relevancia en 2015, pero en 2016 era asombrosamente actual».

La obra toma su título -«Deep sheep»- de una expresión utilizada por el diputado laborista Denis Healey, que dijo en una ocasión que ser atacado por Geoffrey Howe «era como ser embestido por una oveja muerta».

Margaret Thatcher

No es la primera vez que Margaret Thatcher sube a escena. La carismática primera ministra ya ha sido un personaje tanto en el cine como en la televisión y el teatro. Meryl Streep encarnó a la exprimera ministra en la película «La dama de hierro», de Phyllida Lloyd; el propio Steve Nallon la ha interpretado en numerosos episodios de series televisivas, donde también la han encarnado actrices como Maggie Devlin, Brenda Brooks, Michelle Gómez, Sophie Roberts, Vanessa Bayer, Lesley Manville, Lindsay Duncan o Greta Scacchi. En la obra «The audience», donde Helen Mirren interpretaba a la Reina Isabel II, era Haydn Gwynne quien encarnaba a Margaret Thatcher.