Blanca Li: «No creo en las fronteras en la danza»

Blanca Li y Maria Alexandrova son bailarinas. Ahí se terminan las similitudes. La granadina se formó y se ha desarrollado en la danza contemporánea. La rusa es una de las estrellas del Ballet del Bolshoi, cumbre del academicismo. Pero las dos se han unido en «Diosas y demonias», un espectáculo creado por Blanca Li que se presenta este fin de semana en los Teatros del Canal (con las entradas ya agotadas). «Quería hacer un dúo de mujeres, que se ve poquísimo en danza, y que hablara de la mujer, de la feminidad y la belleza; pensé hacerlo con una bailarina clásica, con una mujer que fuera todo lo opuesto a mí, que tuviera todo lo que yo no tengo, y al mismo tiempo que no tuviera lo que yo tengo. Brigitte Lefebvre, exdirectora del Ballet de la Opera de Paris, quien me sugirió el nombre de Maria Alexandrova.

Tras contactar con la bailarina rusa y mostrarse ella receptiva, Blanca Li viajó a Moscú. «La esperé hasta que terminó el ensayo en el Bolshoi, y nos fuimos a un estudio: empezamos a hablar y después nos pusimos a bailar». Recuerda la granadina que se rieron mucho en aquel primer encuentro. «Ella apenas habla inglés y yo no hablo ruso, así que como mejor nos comunicábamos era a través del movimiento, del cuerpo y del baile. En los cuatro días que estuve en Moscú hubo un contacto increíble; como no podíamos hablar era todo muy físico, y cuando bailas con alguien tienen que entenderse los cuerpos... Y con ella se produjo esa conexión. Había algo difícil de explicar, pero funcionaba. Y decidimos llevar a cabo el proyecto».

Maria Alexandrova y Blanca Li

Se creó a saltos, entre las giras de una y las actuaciones de la otra. «Hicimos un plan de trabajo surrealista, entre vuelos -cuenta Blanca-. Pero trabajar con Maria es como trabajar con una máquina ultratecnológica, es una bailarina increíble con una concentración, eficacia y capacidad de aprendizaje increíbles. Es fascinante, mágica».

Además de los solos creados para Maria Alexandrova en los que Blanca Li ha querido aprovechar las condiciones naturales de la bailarina rusa, la granadina ha coreografiado tres dúos «en los que hemos tenido que hacer las dos -explica- un gran trabajo de adaptación. Pero me gusta que, haciendo lo mismo, somos completamente diferentes: dos cuerpos, dos mujeres, dos técnicas, dos energías... Aunque hay momentos en que hemos llegado -después de trabajar mucho, mucho- a ser gemelas, a parecernos totalmente; hasta el punto de que ha habido gente que me ha dicho que no nos podía distinguir en algún momento del espectáculo». Y reconoce Blanca que ahora, varios meses después del estreno de la pieza (representada con cuentagotas, por los compromisos de las dos), empiezan a disfrutarla. «Nos miramos, nos reímos... Hay una complicidad y una seguridad...»

Para Blanca Li, llegar a este espectáculo ha sido un paso natural. «No creo en las fronteras en la danza. Siempre me he acercado a otros mundos; de hecho, ya trabajé con bailarinas clásicas y en puntas, y la Ópera de París en “Shéhérazade”; pero este era un espectáculo de hora y media y yo, además de como creadora, estoy como bailarina, y eso me daba cierto miedo».

«Diosas y demonias» quiere hablar, dice la coreógrafa, de la feminidad, en lo bueno y lo malo. Hay un abanico muy amplio de mujeres, hay “demonias” y ”diosas”. El espectáculo es un viaje por la mujer en muchos niveles. Me apetecía hablar de las fuerzas opuestas que hay en las mujeres; en los seres humanos, en general». No es, dice, una reivindicación, pero sí «una reflexión sobre lo que está pasando hoy con la mujer. Creo que vivimos un momento en que la mujer se está tratando de reinventar. Las mujeres seguimos teniendo muchos límites a pesar de la revolución feminista, y nos estamos planteando de nuevo el porqué de estos límites. Y de eso habla el espectáculo», en el que, singularmente, no aparece el humor tan suyo. «No me ha salido», confiesa.