El bien y el mal, eje de la primera programaciÃ³n de Carme Portaceli en el Teatro EspaÃ±ol

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pisó ayer por fin el Teatro Español (de gestión municipal). Lo hizo no para asistir a una función («madrugo mucho y cuando llega la noche estoy muy cansada», explicó), sino a la presentación de la primera temporada que lleva la firma de Carme Portaceli, la directora del coliseo desde el pasado mes de septiembre.

La línea de conducta de esta programación, explicó Carme Portaceli en un acto celebrado en la sala principal del teatro, es la «hospitalidad», y su eje temático vertebrador el bien y el mal. La paridad es otro de los mandamientos de la directora, que es consciente de la vocación de servicio público que tiene el Español, «que no puede darle la espalda a la realidad».

Una de las primeras medidas tomadas por Carme Portaceli ha sido prescindir del logotipo del teatro que creara su anterior director, Juan Carlos Pérez de la Fuente (cuya labor alabó Carmena) y recuperar el que, hace poco más de diez años, implantara Mario Gas. «Creo que representa más al teatro» justificó Carme Portaceli.

Quince espectáculos componen la programación hasta junio (el Español ha de cerrar en verano para reformar el sistema de aire acondicionado), con una acusada tendencia hacia el repertorio contemporáneo, incluso a propuestas radicales que «okuparán» -con k, subrayó Carme Portaceli-; estrenos de autores españoles como Lola Blasco, Carolina África, Antonio Rojano y Alberto Conejero, y una notable presencia de la danza, con Rocío Molina, Sol Picó y María Pagés.

Un homenaje al director esloveno Tomaz Pandur, fallecido el pasado año, teatro para bebés y actividades paralelas como un torneo de dramaturgia, completan esta semi-temporada.

-«Fuenteovejuna». Texto de Lope de Vega. Dramaturgia y dirección de Pepa Gamboa. Intérpretes: mujeres sin alfabetizar del poblado chabolista de El Vacie de Sevilla. Sala Principal, del 20 al 29 de enero.

-«Fausto». Adaptación de Livja Pandur. Dirección de Tomaz Pandur. Sala Principal, del 2 al 5 de febrero.

-«Inmaculata». Basada en la novela de Colm Tóibin «El testamento de María». Adaptación: Livja Pandur y Tomaz Pandur. Traducción y dramaturgia: Livja Pandur. Dirección: Danilo Rosker. Sala Principal, del 10 al 12 de febrero.

-«Mujer no reeducable». Texto de Stefano Massini. Dirección de Lluís Pasqual. Intérprete: Miriam Iscla. Sala Margarita Xirgu, del 9 al 26 de febrero.

-«Caída del cielo». Coreografía y baile: Rocío Molina. Sala Principal, del 16 al 18 de febrero.

-Ciclo Dos piezas dos: «La armonía del silencio». Texto y dirección: Lola Blasco. Intérpretes: Antonio La Fuente, Ana Mayo, Toni Misó y Mélida Molina. Sala Principal, 22 y 23 de febrero.

-Ciclo Dos piezas dos: «Vientos de Levante». Texto y dirección: Carolina África. Intérpretes: Tringo Gómez, Carolina África, Paola Ceballos, Jorge Mayor y Pilar Manso. Sala Principal, 25 y 26 de febrero.

-«Furiosa Escandinavia». Texto de Antonio Rojano (premio Lope de Vega 2016). Dirección de Víctor Velasco. Intérpretes: Sandra Arpa, Irene Ruiz, David Fernández y Francesco Carril. Sala Margarita Xirgu, del 9 de marzo al 16 de abril.

-«Ushuaia». Texto de Alberto Conejero. Dirección de Julián Fuentes Reta. Intérpretes: Jose Coronado, Ángela Villar, Olivia Delcán y Daniel Jumillas. Sala Principal, del 16 de marzo al 16 de abril.

-Ciclo ZIP: Cabosanroque. Intérpretes: Laia Torrents y Roger Aixut. Plaza de Santa Ana, 19, 21 y 22 de abril.

-Ciclo ZIP: Ciclo de las Peregrinaciones. Compañía Vértebro. Sala de ensayo 2, 19 de abril (Pregón) y 23 de abril (Faena).

-Ciclo ZIP: «Kokoro». Música de Josep Baldomá y dirección de Lali Ayguadé. Sala Margarita Xirgu, 19 de abril.

-Ciclo ZIP: «Anar de carenes al cel». Dramaturgia de Albert Boronat y Judith Pujol. Dirección de Judith Pujol. Sala Margarita Xirgu, 20 de abril.

-Ciclo ZIP: «The course of the memory». Texto de Louisa Merino. Música de Pierre Omer. Espacio Andrea D'Odorico, 20 y 21 de abril.

-Ciclo ZIP: «Wohnwagen». Texto de Rémi Prádere. Dirección de Max Grosse Majench y Anna Serrano. Sala Principal, 21 y 22 de abril.

-Ciclo ZIP: «Extraños mares arden». Puesta en escena y dramaturgia: Txalo Toloza-Fernández. Sala Margarita Xirgu, 22 y 23 de abril.

-«Una habitación propia». Texto de Virginia Woolf. Dramaturgia y dirección de María Ruiz. Intérprete: Clara Sanchis. Sala Margarita Xirgu, del 23 de abril al 21 de mayo.

-«La cantante calva». Texto de Eugène Ionesco. Dirección de Luis Luque. Intérpretes: Adriana Ozores, Javier Pereira, Helena Lanza, Fernando Tejero, Toni Acosta y Joaquín Climent. Sala Principal, del 3 de mayo al 4 de junio.

-«Iván y los perros», de Hattie Naylor. Dirección de Víctor Sánchez Rodríguez. Intérprete: Nacho Sánchez. Sala Margarita Xirgu, del 25 de mayo al 25 de junio.

-«We women». Coreografía de Sol Picó. Sala Principal, 15 y 16 de junio.

-«Óyeme con los ojos». Coreografía de María Pagés. Sala Principal, del 21 al 25 de junio.

-«Bítels» (Teatro para bebés). Dirección artística: Albert Vilà y Eva Vilamitjana. Sala Principal, 17 y 18 de junio.