Baryshnikov: Â«No puedes ponerte en la piel de un esquizofrÃ©nicoÂ»

Los fans de Mikhail Baryshnikov (Riga, Letonia, 1948) ya tienen sus entradas para una de las cuatro únicas funciones de «Letter to a Man» en el Teatro Nacional de Cataluña (del 29 al 2 de julio). La noticia de que el bailarín recalaba en Barcelona saltó hace días y ayer dejó muy claro que no viene como bailarín, sino como intérprete de una obra de teatro: «No es una pieza de danza, es una pieza teatral y no hay material coreográfico». «Letter to a man», con dirección de Robert Wilson, es una adaptación del diario del bailarín y coreógrafo Vaslav Nijinsky: «Más que recrear los movimientos de Nijinsky, la pieza se centra en los momentos en que el personaje perdía la realidad a causa de la esquizofrenia que sufría. Yo aparezco con la cara blanca y la escenografía es muy sencilla». Pero, ¿cómo logra uno ponerse en la piel de un esquizofrénico? «Es imposible. No trabajamos en base a una imitación, sino con el texto. Su diario tiene mucha dualidad; una página es cuerda y la siguiente lo contrario. Lo que hice fue trabajar con el director por el camino más honesto».

El diario de Nijinsky atrapa al lector: «La gente que lo ha leído coincide en que es muy desnudo y muy libre. Muchos coreógrafos se han inspirado en estas páginas desgarradoras. En concreto, Wilson intenta representar los diferentes personajes del libro; parte son recuerdos y parte son fantasías. En temas de sexo Nijinsky pasó por muchas fases: fue bisexual, estuvo casado y tuvo un hijo. Curiosamente, este libro se convirtió en best seller». El ahora actor reconoce que esta pieza le hace reflexionar sobre las enfermedades mentales que «te pueden hacer vivir un infierno».

Una ópera-teatro

«Es difícil definir la pieza, pero yo creo que es una ópera-teatro», explica Baryshnikov mientras comenta que Wilson es un director muy exigente. La obra, que tilda de expresionista, arranca cuando el bailarín regresó a la vida pública tras dos décadas encerrado en su casa bajo la supervisión de su mujer. El espectador escuchará la voz del director y del único intérprete. También hay música enlatada de Tom Waits o Bob Dylan.

La pieza, una de las preferidas del bailarín letón, se representa en ruso, inglés y francés subtitulado. «Es nuestra segunda colaboración después de la producción “The Old Woman”, de Daniil Kharms, en la que también actuó Willem Dafoe».

Aunque el bailarín reconoce que sus próximos proyectos son teatrales, no esconde que tiene entre manos un proyecto de danza con Cesc Gelabert que verá la luz el año que viene. «Ayer cené en casa de Cesc y Lydia, su mujer. Tengo una relación muy buena con ellos y tuvimos la oportunidad de tenerles hace años en Nueva York gracias a una iniciativa del Ramon Llull. Gracias a mi amistad con Borja Sitja he tenido la suerte de conocer a varios artistas de aquí y lo que nunca olvidaré es mi paso por el Liceo hace cincuenta años, es un teatro mágico que corta la respiración».