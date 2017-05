Â«ArteÂ», de Yasmina Reza, deconstrucciÃ³n de la amistad

Hace algo más de veinte años, vio la luz en París una obra de teatro, escrita por una joven dramaturga llamada Yasmina Reza, que contaba la historia de la relación de tres amigos después de que uno de ellos comprara por una desorbitada cifra de dinero una «obra de arte», un cuadro completamente blanco. En estas dos décadas la obra, titulada «Arte», se ha convertido en un «clásico contemporáneo», y ha entrado a formar parte del repertorio internacional.

El último director en caer seducido ante este texto es Miguel del Arco, que la semana que viene estrena su versión en El Pavón Teatro Kamikaze con una terna de primeros espadas de nuestra escena: Roberto Enríquez, Cristóbal Suárez y Jorge Usón.

«“Arte” es una deconstrucción de la amistad», explica Miguel del Arco, que habla de una comedia de estructura perfecta -«una partitura, que pide una puesta en escena “coreográfica”»- y de una extraordinaria inteligencia por parte de la autora. Habla, igualmente, de una comedia envenenada sobre la amistad y sobre las relaciones. «Es un texto con muchas capas, y ya depende de que el director tenga interés en quedarse en la capa superficial, más complaciente, que funcionaría a la perfección, porque la peripecia es estupenda y la estructura de la función lo permite. Yasmina Reza tiene una inteligencia feroz, y parece que toca una serie de temas, como el arte contemporáneo, de manera superficial, pero en realidad va más allá. Nosotros abordamos esa mirada sobre el arte enganchada a la amistad. Es la mirada con la que miramos al otro, y que depende de cómo nos va la vida, de lo que hemos conseguido ser, de lo que creemos que debemos esperar del otro...

«Arte» cuenta, dice Miguel del Arco, «una historia devastadora envuelta en una comedia, con momentos delirantes en que la gente puede revolcarse de la risa. Pero aún así tiene algo, que yo creo que es la inteligencia dramática de la autora, que llega a lo más hondo del espectador; unas cargas de profundidad que nos conectan con aspectos emocionales diferentes, y que hace que esté aún más fascinado por el texto de lo que estaba antes».

«Arte» nació en París, pero creció en las tablas anglosajonas. Miguel del Arco le ha aportado un acento español al convertir al trío protagonista en tres amigos cuya relación se fraguó en el instituto y perdura durante veinticinco años. «Eso es algo muy español. Tengo la sensación de que en nuestro país hay una continuidad en la amistad -al igual que en la familia- que no ocurre en el mundo anglosajón. La pervivencia de los lazos afectivos es muy española, y yo he querido que esté muy presente; su amisdad proviene del instituto, un momento en que la vida es una promesa y todo parece que va a ser eterno. Y no; como dice uno de los personajes, “la amistad hay que cuidarla día a día”, y eso me parece que es importante».

Yasmina Reza salpica el texto con pinceladas que definen a cada uno de los personajes y, según Miguel del Arco, son importantes para la función, porque explican que «los tres amigos vienen del mismo sitio pero la vida les ha llevado a un lugar socialmente distinto. Y la crisis que viven tras la compra del cuadro por parte de uno de ellos les hace preguntarse por qué son amigos».