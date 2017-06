Alonso de Santos: «El amor es un disparate, una enfermedad contagiosa»

A finales de enero de 1989 se estrenó en el teatro Infanta Isabel de Madrid -tras una pequeña gira- «Pares y Nines». Su autor, José Luis Alonso de Santos, saboreaba todavía su gran éxito «Bajarse al moro», y con este nuevo título empezaba una aventura empresarial que, treinta años después, se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la producción teatral española: Pentación. Recuerda Alonso de Santos que «Pares y Nines» estuvo más de un año en cartel y que después se ha repuesto en numerosas ocasiones. «Es de mis siete u ocho obras más representativas y más representadas». Ahora llega al teatro Príncipe Gran Vía un nuevo montaje dirigido por Miquel Murga e interpretado por Josep Linuesa, Mónica Corral y Carlos Chamarro.

En «Pares y Nines», Alonso de Santos cuenta la historia de dos amigos y -eventualmente- compañeros de piso ante quienes se aparece una vecina, mucho más joven que ellos, que revoluciona sus vidas. Los dos personajes masculinos, dice el autor, «son como el clown y el augusto, tienen ecos de Jack Lemmon y Walter Mathau en “La extraña pareja”. Cuando pensé esta historia, siempre pensé en dos hombres y Afrodita, la diosa del amor, la juventud y la belleza. Nines, la protagonista, aparece en la obra como una diosa, y vuelve locos a los dos hombres».

«Pares y Nines» es, en definición de Alonso de Santos, «una comedia de amor-humor». «En el teatro español hay una gran tradición en este tipo de obra, desde Lope de Vega, que es el maestro, a Jardiel. Yo quería escribir una comedia de enredo amoroso en esta tradición, pero que fuera moderna». Y cuando se le pregunta por su éxito responde que cree que está «en su lenguaje universal. El amor es un disparate, una enfermedad contagiosa, y el humor es el único que le da una dimensión real; si no es una tragedia, que puede derivar en patología. Y “Pares y Nines“ le dice al espectador que de tragedia, de violencia y de amargura, nada de nada. “Si te dejan, pues te vas...” El amor no es un tango -“la maté porque era mía”-, es un bolero. Creo que eso es consolador. De la tragedia se sale por la puerta falsa de la comedia, de la ternura. El humor es terapéutico, y creo que el éxito de esta obra tiene que ver con eso, con reírse del sufrimiento amoroso».

Hay, según el dramaturgo, otro elemento clave en «Pares y Nines»: la mezcla del amor con la amistad, «Los dos protagonistas son amigos y, por muchos problemas y muchas discusiones que pueda haber entre ellos, se quieren mucho; su amistad está por encima de todo y, pase lo que pase, se tienen el uno al otro».

La comedia es el género en el que más ha destacado Alonso de Santos. «Yo he escrito de todo en mi vida, escribo lo que me apetece -dice el autor-. Y luego el público, la sociedad, es quien tiene la palabra; es mayor de edad. El público hace lo que quiere y tiene razón. Y en general, la sociedad ha premiado más mis comedias que el resto de mis obras; han tenido más éxito, que es algo que, se diga lo que se diga, siempre ha sido fundamental en la historia del arte, aunque no siempre tenga que ver con la calidad».