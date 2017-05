The Zombies: «Aún tenemos mucho que ofrecer»

Lo dice su propio nombre: no pueden morir. Ya pueden pasar décadas sin dar señales de vida, sin publicar disco ni dar un sólo concierto. Los Zombies siempre vuelven. Ya visitaron nuestro país en 2015 para presentar su nuevo disco recién salido del horno, «Still got that hunger», y al parecer no mintieron con el título porque dos años después regresan para demostrar que, efectivamente, aún tienen hambre de escenario. «Sí, todavía tenemos mucho que ofrecer, y no sólo en lo que se refiere a salir de gira, porque nuestra idea es grabar otro disco más pronto que tarde», cuenta su líder Colin Blunstone (o más bien co-lider, junto al mítico teclista Rod Argent). «Nuestro pasado, nuestra leyenda es algo de lo que estamos muy satisfechos, pero queremos mirar al futuro», asegura.

La actual formación de este icono del rock británico de los sesenta dará lustre este fin de semana al festival GetMad!, que reunirá a más de 30 bandas guitarreras de la escena nacional e internacional (Jim Jones & The Righteous Mind, Kadavar, The Parrots, Dune Rats, Atom Rhumba o Tall Juan, entre otras) en cuatro salas de Malasaña.

La But será la que acogerá el concierto de los autores de «She’s not there» o «Time of the Season», dos de las canciones más icónicas de la década prodigiosa, mil y un veces empleadas en películas y anuncios publicitarios. Fueron los grandes hits de «Begin Here» (1965), su álbum de debut, y «Odessey & Oracle» (1968), un disco hoy considerado obra maestra, pero cuyo primer single («Care Of Cell 44») fracasó tan estrepitosamente que la banda se separó incluso antes de su publicación. «Nuestra compañía decidió no lanzar el álbum, viendo cómo estaba la situación», recuerda Blunstone. «Pero gracias al gran Al Kooper (mítico músico y productor neoyorquino, mayormente conocido por su trabajo con Dylan), al final se publicó».

Kooper aconsejó lanzar «Time of the Season» como single, y de pronto un colosal éxito cayó sobre una banda que ya no existía. «Rod ya tenía un nuevo proyecto musical», cuenta Blunstone, «así que ya no había nada que hacer». Sólo hubo un pequeño amago de regreso con el olvidable «New World» de 1991, grabado casi expresamente para poder recuperar los derechos legales del nombre The Zombies, por entonces plagiado por cientos de bandas en todo el mundo (incluida España).

Reuniendo a la banda

Cuando estaban a punto de cumplirse 30 años del lanzamiento de «Odessey & Oracle», CBSRecords lanzó un caja recopilatoria que los hizo reunirse para dar un concierto promocional en Londres. «Las sensaciones fueron muy buenas, así que poco tiempo después decidimos salir de gira», dice Blunstone, que desde entonces ha grabado tres discos de un muy reivindicable material original con Argent y sus nuevos compañeros,: «As Far as I Can See...» (2004), «Breathe Out, Breathe In (2011)» y «Still Got That Hunger (2015)».

Su repertorio será, sin embargo, poco condescendiente con esta segunda juventud e incluirá todos esos clásicos que sus fans guardan en sus estanterías en riguroso vinilo. «Esa es la mejor noticia en la industria musical en los últimos años», exclama Blunstone. «Que los jóvenes hayan recuperado el amor por el vinilo».