Youssou N’Dour, M Clan, Taj Mahal y The Wedding Present, entre las propuestas de «Jaén en julio»

Son cinco festivales de música, cada uno dedicado a un estilo diferente, y que tienen lugar en una misma provincia y prácticamente en un mismo mes. «Jaén en julio» es la denominación de la iniciativa promocional conjunta que este miércoles tuvo su tradicional presentación en Madrid a cargo, entre otros, del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, la delegada de la Junta de Andalucía, Ana Cobo, y la delegada de la Junta en Madrid, Candela Mora.

Un Mar de Canciones, BluesCazorla, Etnosur, Imagina Funk y Vértigo Estival forman el conjunto de eventos musicales y culturales que se celebrarán entre el 7 de julio y el 6 de agosto. Todos ellos «distintos y complementarios y con carteles de auténtico lujo», según explicó Francisco Reyes.

Una batería de propuestas que han convertido a Jaén en un destino turístico veraniego de gran atractivo, con muchas horas de «diversión, música y cultura», a la que se suma una más que interesante oferta de gastronomía y un entorno que cuenta con dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, como son Úbeda y Baeza, además del mayor espacio protegido de España, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El primero en abrir sus puertas será, en Torreperogil y los días 7 y 8 de julio, Un Mar de Canciones, especializado en la canción de autor y que este año girará en torno al poeta Miguel Hernández y a la cantautora chilena Violeta Parra. En su cartel de este año figuran M Clan, Bel, Muerdo y La Dstylería.

Le seguirá uno de los acontecimientos musicales más sonados del año no solo en Andalucía, sino también en toda en España. Se trata de BluesCazorla, el festival más importante de blues en nuestro país, cuya edición de 2017 estará a la altura de su historial con la presencia del legendario Taj Mahal, que se acercará con el proyecto llamado TajMo, que le ha unido al guitarrista y cantante de Nashville Keb' Mo’. Otras presencias destacadas en Cazorla, entre el 13 y el 15 de julio, son las de Nikki Hill, Julián Maeso, Doyle Bhamhall II y la del grupo español Los Reyes del KO, que se volverán a reunir para una actuación exclusiva.

Del 21 al 23 de julio son las músicas del mundo las que toman el protagonismo con Etnosur, en Alcalá la Real, que contará nada menos que con la estrella africana Youssou N’Dour, además de los colombianos Aterciopelados. Por su parte, Imagina Funk (28 y 29 de julio en Torres) convocará para su gran fiesta dedicada a la música negra a The New Mastersound, The Apples y Aurora & The Betrayers, entre otras bandas.

Vértigo Estival, especializado en el pop independiente, será el encargado de cerrar la tanda de propuestas los días 4, 5 y 6 de agosto. Tendrá lugar en Martos, y el principal nombre de su cartel es la formación británica The Wedding Present. Allí estarán también Triángulo de Amor Bizarro y, Modelo de Respuesta Polar.