Wau y los Arrrghs!: Â«Los fans nos han hecho sentir parte de ellosÂ»

Fans de todos los puntos de la geografía española se congregarán el próximo jueves en Valencia para despedir a Wau y los Arrrghs!!!, considerada por los que de esto saben como «la mejor banda de garage del siglo XXI». El próximo 18 de mayo darán su último concierto en la fiesta de bienvenida del festival Surforama, que durante todo el fin de semana reunirá en el Espai La Rambleta a nombres como Man or Astroman?, The Hi Risers, Los Coronas, MFC Chicken, Link Protrudi o The Imperial Surfers, entre otros.

«Nos hemos estado viendo para preparar el nuevo single que pondremos a la venta el día del concierto (con dos temas inéditos), pero aún no hemos quedado para preparar el concierto en sí. Ahora nos pondremos en marcha con ello, pero vaya, que no va a ser nada especialmente gordo, sólo una gran fiesta entre amigos», dice Juanito Wau, un cantante que ha llevado el concepto de juerga a niveles desconocidos por el hombre, y que ha puesto patas arriba cada sala que ha pisado. «Pero eso también ha sido gracias a los fans –señala–, que siempre nos han hecho sentir parte de ellos».

Después de casi tres lustros devastando escenarios dentro y fuera de España, y con tres discos publicados («Cantan en español» en 2005, «¡¡¡Viven!!!» en 2008 y «Todo roto» en 2013), el propio Juanito dio el paso para que la banda dejara de existir. «Veía que me descargaba pilas», dice el vocalista, que ya tiene resuelto su futuro al margen de la música gracias a El Valiente, el bar que abrió en 2014 con su mujer en la Malvarrosa.

«Al empezar con el negocio, empecé a ver que ya no llegaba a todo. Creo que si algo te apetece, tienes que hacerlo y punto. Pero no hay que hacer nada por presión. La banda era algo lúdico, que hacía por diversión. Nunca hemos vivido del grupo, sólo lo teníamos para tocar rock’n’roll entre colegas. Cuando eso perdió sentido para mí, veía que yo lastraba al grupo. Disfrutaba del escenario, pero lo de los viajes... eso ya se me hacía muy cuesta arriba, y empecé a agobiarme mucho».

Problemas con la bebida

Además, sus problemas con la bebida no ayudaban a mantener la cordura durante las giras. «Yo tengo una enfermedad, soy alcohólico», reconce con sinceridad. «Dejar la bebida también me ayudó a entender todo este nuevo proceso vital que necesitaba afrontar. Llevo casi ocho años sin probar una gota de alcohol y siento que no está siendo nada forzado. Mi cabeza y mi alma me lo estaban pidiendo. Tengo una hija de 24 años y otra de 10, y lo que no le di a la mayor se lo quiero dar a la pequeña».