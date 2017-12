El vinilo como pieza de museo Una exposición repasa en Barcelona la relación entre música y fotografía a través de 250 carátulas icónicas

Además del eterno debate sobre sus bondades sonoras y su transformación en vistosos posavasos con la irrupción del formato digital, una de las grandes pérdidas que trajo la consolidación del CD fue la jibarización de las portadas y, con ella, la depreciación del disco como objeto de deseo artístico. Las imágenes siguen ahí, sí, pero sin el glorioso formato de 31,5x31,5 el impacto visual queda algo cojo, embutido como está en esa minúscula baldosa plastificada. Porque, además de por los oídos, la música también ha de entrar por los ojos. O así es como lo entienden todos aquellos artistas que durante años han presentado las carátulas de sus discos como lienzos en blanco para que fotógrafos, pintores o seres creativos en general dejasen su huella.

Imagen Serge Gainsbourg por William Klein

Una idea que ya exploró el MACBA en 2011 con una ambiciosa exposición y a la que ahora se suma Foto Colectania con la muestra «Total Records. Vinilos y fotografía», recorrido visual por la historia del rock, el pop y el jazz de la mano de fotógrafos como Richard Avedon, Jean-Paul Goude, Irving Penn, Iain McMillan, Annie Leibovitz o Robert Frank, entre otros. «La relación de un fotógrafo con un grupo en ocasiones podía llegar a ser tan intensa que llegaba a forjar su imagen de marca», destaca Antoine de Beaupré, comisario de una exposición que crece a la sombra de obras icónicas como la imagen de los Beatles cruzando el paso de peatones de Abbey Road, cortesía de Ian McMillan, o el impactante collage que Robert Frank diseño para el desmesurado «Exile On Main St» de los Rolling Stones.

Imagen Miles Davis por Irving Penn

Son sólo dos ejemplos de una serie de alianzas que recorre géneros, estilos y carreras estelares para mostrar 250 carátulas sin las que, probablemente, no se entenderían las trayectorias de algunos artistas. Ahí están, por ejemplo, el desnudo de Prince en «Lovesexy», obra de Jean-Baptiste Mondino; la cubierta de William Klein para el polémico «Love On The Beat», de Serge Gainsbourg, o legendario retrato que Irving Penn tomó de Miles Davies para «Tutu». «Las portadas de los discos definen y configuran la imagen de las pop stars», apunta Beaupré. Como prueba, la cubierta de «Island Life», álbum de 1985 en el que Jean-Paul Goude, actual director artístico de Desigual, retrata a Grace Jones en una cabriola imposible.

Imagen Led Zeppelin por Elliot Erwitt

Así, tirando del hilo de la fructífera relación que se estableció entre fotógrafos y artistas como Herb Ritts y Madonna o Annie Leibovitz y Cindy Lauper, y ahondando en la hiperactividad de nombres como Richard Avedon –más de 120 carátulas para músicos como Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Sparks, Alice Cooper o Tina Turner–, «Total Records» toma impulso en obras indispensables –las portadas de Warhol para el primer álbum de la Velvet Underground o el «Sticky Fingers» de los Rolling Stones– para acabar desempolvado asociaciones insólitas como la de Helmut Newton e INXS o subrayando la imagen de marca que sellos como Blue Note crearon a partir de los trabajos de Francis Wolff.

Reinterpretaciones

Uno de los apartados más sugerentes es el dedicado a reinterpretaciones de cubiertas ya existentes. Ahí destaca la hilarante cubierta de «We’re Only In It For The Money», trabajo con el que Frank Zappa parodió la icónica portada del «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» de los Beatles, o la relectura de «Abbey Road» que protagonizaron Red Hot Chili Peppers, Booker T & The MG’s o George Benson. Precisamente Paul Simonon, protagonista de una de las portadas más icónicas del punk –la de «London Calling», de The Clash, con el bajista estrellando su instrumento contra el suelo y el debut de Elvis Presley como fuente de inspiración– pasará en marzo por Foto Colectania para dar voz y volumen a algunos de estos vinilos.