Hay vida más allá de Kenny G: algunas canciones que quizá desconozcas para celebrar San Valentín

Teenage Fanclub, el grupo de pop escocés que Kurt Cobain describió como «la mejor banda del planeta», actuará en Madrid el próximo 23 de febrero y es más que probable que canten esta explícita canción de amor: «Your Love Is The Place Where I Come From» (Tu amor es el lugar del que vengo). Más claro, agua: «Cuando me voy por mi cuenta estoy como perdido en el espacio. Mi tristeza no miente y mis sentimientos no pueden esconder lo que llevo dentro».