CRÍTICA DE MÚSICA El viaje umbroso de Ute Lemper La cantante alemana ofreció en el Teatro Real su espectáculo «Último tango en Berlín»

Julio Bravo

Hay algo irresistiblemente magnético en Ute Lemper (Münster, Alemania, 1963);algo en su mirada erizada que es al mismo tiempo, intimidante e imponente. Es complicado definirla como artista. Salvando épocas, géneros y, también, personalidades y calidades, su voz tiene, como la tenía la de Maria Callas, algo inaprensible, algo resbaladizo. Su voz es por momentos una cascada de sonidos salvajes;en otros una envolvente seda. Se sumerge con evidente heterodoxia en los territorios de la música francesa y alemana de la primera mitad del siglo XX para lograr resultados que no dejan indiferente a nadie. A algunos –lo confieso: a mí– los hechiza. A otros –se podían escuchar sus comentarios tras su concierto del domingo en el Teatro Real– los irrita. Pero es difícil que pueda dejar indiferente a nadie.

Hacía once años –lo dijo ella misma– que Ute Lemper no pisaba el escenario del Teatro Real. Sí ha estado en este tiempo en otros escenarios de la capital: en 2010 ofreció junto a Mario Gas, en los teatros del Canal, un espectáculo basado en los poemas de Charles Bukowski. En esta ocasión, ha presentado un viaje musical titulado «Último tango en Berlín» en el que ha recorrido a los autores que han marcado su carrera: Frederick Hollaender, Georges Moustaki, Kurt Weill, Bertolt Brecht, Astor Piazzolla, Jacques Brel, Norbert Schultze, Leo Ferré y Serge Gainsbourg.

El de Ute Lemper es un viaje por universos vaporosos y umbríos, canallas, y es en ellos –especialmente en el alemán– donde se desenvuelve con mayor naturalidad. Es en estas canciones teñidas de clandestinidad y misterio donde adquiere carta de naturaleza su voz escurridiza y su garganta caleidoscópica. Con una formación corta pero absolutamente acomodada a la cantante –piano, bandoneón, contrabajo y violín–, Ute Lemper pisa con firmeza tanto los temas más desbaratados como «Lola», de Hollaender, o el vibrante «Die Moritat von Mackie Messer» con el que cerró la velada (y en el que incluyó compases de otros temas, como «All that Jazz», del musical «Chigago»);hasta el repertorio más conmovedor, como el singularmente emocionante «Ne me quitte pas», de Jacques Brel.